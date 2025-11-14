Franco Parisi contra Franco Parisi: “El economista de la gente rompió mi existencia”

Al momento de desarrollar la última edición del “11 de Manolo”, enfocado en el cierre de las campañas políticas de cara a las elecciones de este domingo, un nombre provocó escepticismo entre Los Tenores.

Hablamos del entrenador de este particular plantel: Franco Parisi. Sí, exactamente el mismo nombre del actual postulante al sillón presidencial por parte del Partido de La Gente.

Lo que parece una mala broma no es en absoluto un invento, sino que se trata de un exjugador australiano que hoy, a sus 42 años, es entrenador del Apia Leichardt, club del ascenso oceánico con el cual se coronó campeón en la última temporada.

Franco Parisi, lejos de ser el nombre de un candidato político, al otro lado del mundo, es un ascendente director técnico, al punto de haber sido escogido el Coach del año en su categoría, tema del cual conversó en diálogo con ADN Deportes.

“Lo aprecio y siempre estoy honrado por cualquier reconocimiento, porque digo a la gente que tengo una pequeña parte para jugar, pero con esa pequeña parte tomo responsabilidad masiva, y el papel que intento jugar es dar a la gente la oportunidad de jugar a un nivel más alto, de dar al equipo y a la competición la mejor oportunidad para estar a su mejor nivel”, dijo el DT, valorando las cualidades que lo distinguen en su rol desde la banca.

“Tengo orígenes italianos, así que la defensa es primero, pero como jugador de fútbol era el número 10, así que la defensa era lo último. Es contradictorio que si la gente me conoció como jugador y luego me conoció como entrenador, piensan que su equipo juega un estilo de ataque de fútbol que se parece a mí, pero también sabe cómo defenderse, que no se parece a mí”, dijo el Franco Parisi australiano, quien reconoció los problemas que le trajo la figuración de su homónimo chileno.

“Conozco a Franco Aldo Parisi Fernández. Fue alrededor del 2010-2011, y yo todavía jugaba fútbol profesional, y las búsquedas en Google solían ser tan fáciles para mí. De repente, ”el economista de la gente”, Franco Parisi, de Chile, ha tomado todas mis búsquedas en Google. Nadie podía encontrarme. Tenía un video de mi fútbol, pero nadie podía encontrarlo. Tenía artículos de mí jugando en Inglaterra, pero nadie podía encontrar esto. El economista de la gente, rompió mi existencia en Google", planteó desde Australia.

“Fue un momento hermoso y divertido, pero pensé, este tipo debe ser muy bueno. Tiene un buen nombre. Eso es muy divertido, para ser honesto. No, fue divertido. Nadie podía encontrar ningún artículo de mi fútbol, porque realmente rompió Google”, dijo.

Franco Parisi y su relación con Chile

En el diálogo con ADN Deportes, el símil del candidato político tampoco desconoce que se ha ido enterando de la realidad deportiva de nuestro país a raíz de lo ocurrido con su “desaparición” en redes sociales.

“El fútbol chileno es muy atractivo, es de alto nivel, es de gran calidad, y estoy muy familiarizado con los muchos futbolistas, y creo que es uno de los mejores del mundo”, dijo, junto con reconocer a qué referentes del balompié nacional conoce.

“Cuando crecí, estuve muy emocionado por muchos de los jugadores, probablemente Marcelo Salas e Iván Zambrano, eran los dos que, en ese momento, cuando estaban jugando en la cima, me ganaron cada partido que jugaban, y quería ver eso. Sé que eso fue hace muchos años, y quizás algunas personas que están escuchando no saben a quién estoy hablando, pero para mí estos fueron los dos que realmente abrieron mis ojos al fútbol chileno, que tenía un talento realmente bueno, pero también un deseo y una pasión que no creo que muchas personas puedan replicar”, recordó, valorando a la dupla “Sa-Za”.

“Estaba muy emocionado por estos dos porque eran muy talentosos, pero pusieron todo lo que tenían en el campo, en el juego, especialmente cuando representaban su nación, y eso quedó conmigo, porque había muchos otros grandes jugadores de fútbol, pero no tenían pasión, la pasión es importante, pero no tenían un deseo real de hacer algo, pero estos dos chicos, cuando jugaban juntos, nada los impedía”, recordó el Franco Parisi australiano, que no solo se gana la vida dirigiendo al fútbol, sino también con un negocio (cuya web es www.parisi.com.au), donde se dedica a remodelar baños y cocinas.

“Tenemos un negocio familiar que mi padre empezó casi 30 años atrás. El principal valor que he añadido al negocio fue para traer mis lecciones de deporte, de valores, de equipo y disciplina y trabajar duro. He sido capaz de influir en el negocio y tener eso. Cuando miramos a nuestro equipo de trabajo, el equipo de fútbol, siempre queremos los mejores jugadores y las mejores posiciones para que puedan hacer lo que hacen. Y es lo mismo en el trabajo. Trato de asegurarnos de que tengamos los mejores jugadores en la industria, que entiendan el espacio de baño, que entiendan el servicio al cliente, que entiendan la logística y cómo operar esto. Es increíble que pudiera usar mi conocimiento de deporte y experiencia en el negocio con éxito”, concluyó Franco Parisi en ADN Deportes.