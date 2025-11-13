VIDEO. Elecciones Chile 2025: Bettina Horst y Alfredo Joignant analizan qué se juega el país
¿Qué tiene de especial lo que está ocurriendo en Chile con la izquierda? ¿Cuáles son las diferencias de las tres candidaturas de derecha? En este nuevo programa, producción de Radio ADN y diario El País, Bettina Horst, directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, y Alfredo Joignant, cientista político, analizan el panorama político a horas de las elecciones de este domingo 16 de noviembre. Con Rocío Montes, directora El País Chile, y Mauricio Bustamante, conductor de Radio ADN.
