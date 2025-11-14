;

En prisión preventiva queda hijo de concejal por parricidio en Hualaihué: lo acusan de matar a su bebé de 3 meses

Desde la Fiscalía revelaron una agresión previa por parte del hombre, en la que el lactante quedó con “lesiones de carácter grave”.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO | Imagen referencial

Agencia UNO | Imagen referencial

Personal de la PDI detuvo a un hombre de 32 años, quien es el principal sospechoso por la muerte de su hijo de 3 meses y 11 días en la comuna de Hualaihué, región de Los Lagos.

Según la información preliminar, los hechos ocurrieron el 8 de octubre, cuando el sujeto llevó al lactante al Cesfam de Hornopirén con diversas lesiones, por lo que fue derivado al Hospital de Puerto Montt, donde murió dos días después debido a fracturas provocadas por terceros.

Revisa también

ADN

La fiscal Nathalie Yonsson dijo que esto ocurrió “en momentos en que el padre quedaba bajo el cuidado del lactante, ejercía violencia física”. Y añadió que el bebé “fallece por síndrome del niño sacudido, lo que le genera múltiples lesiones craneales”.

Detenido es hijo de concejal de Hualaihué

También la persecutora reveló una agresión previa por parte del padre que “ocurre en octubre, lo que genera que el lactante quede con lesiones de carácter grave, específicamente fracturas costales”.

Ante esto, el hombre fue formalizado por parricidio y lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar (VIF) en el Juzgado de Garantía de Hualaihué, quedando en prisión preventiva.

En las últimas horas, se confirmó que el detenido corresponde a Sergio Alexis Antiñirre Montiel, quien es hijo del concejal de Hualaihué Sergio Antiñirre Gallardo.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad