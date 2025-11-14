En prisión preventiva queda hijo de concejal por parricidio en Hualaihué: lo acusan de matar a su bebé de 3 meses

Personal de la PDI detuvo a un hombre de 32 años, quien es el principal sospechoso por la muerte de su hijo de 3 meses y 11 días en la comuna de Hualaihué, región de Los Lagos.

Según la información preliminar, los hechos ocurrieron el 8 de octubre, cuando el sujeto llevó al lactante al Cesfam de Hornopirén con diversas lesiones, por lo que fue derivado al Hospital de Puerto Montt, donde murió dos días después debido a fracturas provocadas por terceros.

La fiscal Nathalie Yonsson dijo que esto ocurrió “en momentos en que el padre quedaba bajo el cuidado del lactante, ejercía violencia física ”. Y añadió que el bebé “fallece por síndrome del niño sacudido, lo que le genera múltiples lesiones craneales”.

Detenido es hijo de concejal de Hualaihué

También la persecutora reveló una agresión previa por parte del padre que “ocurre en octubre, lo que genera que el lactante quede con lesiones de carácter grave, específicamente fracturas costales”.

Ante esto, el hombre fue formalizado por parricidio y lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar (VIF) en el Juzgado de Garantía de Hualaihué, quedando en prisión preventiva.

En las últimas horas, se confirmó que el detenido corresponde a Sergio Alexis Antiñirre Montiel, quien es hijo del concejal de Hualaihué Sergio Antiñirre Gallardo.