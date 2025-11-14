Tenía problemas con otros trabajadores: esto es lo que se sabe del funcionario que atacó a colega en Tribunal de Arica

Durante este viernes, un funcionario de 31 años atacó con un cuchillo al administrador de la Corte de Apelaciones de Arica, Raúl Marchant Lira, de 52 años, al interior del edificio judicial ubicado en calle Manuel Blanco Encalada.

En concreto, el hecho ocurrió pasadas las 13:00 horas y obligó a funcionarios de Carabineros y Gendarmería, que estaban en el recinto, a usar sus armas en varias oportunidades para abatir al agresor.

Según se informó, Marchant ingresó con riesgo vital al Hospital Red de Arica, donde fue estabilizado y quedó fuera de peligro.

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, explicó que “lo que ocurrió acá es una situación lamentable, más bien vinculada a la salud mental”. Según los primeros antecedentes, el ataque se habría originado tras una discusión por una mala evaluación, lo que derivó en un forcejeo y en posteriores intentos de agresión contra otros funcionarios.

“Es una situación compleja, difícil, pero reitero que no tiene injerencia en delincuencia, sino que simplemente en salud mental”, afirmó el persecutor, quien agregó que el funcionario “estaba fuera de sí e intentó atacar, me parece, prácticamente a cualquiera que se le pusiera por delante”. Carrera confirmó que el trabajador había estado con licencia psiquiátrica, pero ya había sido dado de alta.

En ese contexto, el Laboratorio de Criminalística de la PDI realizó pericias en el lugar y levantó al menos 10 restos de balas para determinar cuántos disparos impactaron en el funcionario y desde qué punto tomó el cuchillo.

“Ya tenía problemas”

Desde la Asociación de Empleados del Poder Judicial en Arica, su presidenta regional, Gloria Bordones, afirmó a LUN que “es horrible que un funcionario judicial ataque a otro y creo que es un problema de salud mental”. Dijo conocer de vista a ambos funcionarios y señaló que el agresor “ ya tenía problemas con otros trabajadores , a pesar de que se veía una persona muy tranquila, muy ejecutiva en su trabajo”.

Sobre Marchant, agregó que “es una persona amable, que se puede conversar con él y, la verdad, yo nunca tuve un problema con ninguno de los dos”. La dirigente aseguró que los funcionarios que presenciaron el hecho “están superafectados”, debido a que estaban a pocos metros de la agresión.

Para Bordones, el trasfondo del hecho está en las condiciones laborales dentro del Poder Judicial. “Creo que es la sobrecarga laboral y maltrato a veces de las jefaturas”, sostuvo.

Revisa el registro aquí: