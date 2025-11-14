;

Histórico delantero de Colo Colo sufre abordazo con su hijo de 4 años mientras compraban en McDonald’s

El exfutbolista fue lanzado al suelo, desde donde gritó desesperado por su hijo antes de que los delincuentes huyeran en su auto.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Durante la noche del pasado jueves, el exdelantero de Colo Colo y Unión Española, Manuel Neira, sufrió un violento turbazo mientras se encontraba comprando con su hijo de 4 años en un local de comida rápida.

Según consigna Chicureo Hoy, el hecho ocurrió a eso de las 22:20 horas mientras esperaban en la fila del AutoMac del restaurante McDonald’s de Chamisero, comuna de Colina.

Revisa también:

ADN

En dicho lugar, un grupo indeterminado de antisociales armados abordaron al exfutbolista, lo hicieron descender de su vehículo marca Mercedes Benz, y lo tiraron al piso.

Fue en ese momento en que Manuel Neira gritó por su hijo, el que posteriormente también fue dejado fuera del vehículo por los delincuentes, quienes huyeron tras el atraco.

El hecho fue informado a Carabineros, quienes iniciaron la búsqueda del automóvil, mientras que una veintena de testigos que presenciaron el violento robo quedaron impactados por la violencia usada.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad