Histórico delantero de Colo Colo sufre abordazo con su hijo de 4 años mientras compraban en McDonald’s

Durante la noche del pasado jueves, el exdelantero de Colo Colo y Unión Española, Manuel Neira, sufrió un violento turbazo mientras se encontraba comprando con su hijo de 4 años en un local de comida rápida.

Según consigna Chicureo Hoy, el hecho ocurrió a eso de las 22:20 horas mientras esperaban en la fila del AutoMac del restaurante McDonald’s de Chamisero, comuna de Colina.

En dicho lugar, un grupo indeterminado de antisociales armados abordaron al exfutbolista, lo hicieron descender de su vehículo marca Mercedes Benz, y lo tiraron al piso.

Fue en ese momento en que Manuel Neira gritó por su hijo, el que posteriormente también fue dejado fuera del vehículo por los delincuentes, quienes huyeron tras el atraco.

El hecho fue informado a Carabineros, quienes iniciaron la búsqueda del automóvil, mientras que una veintena de testigos que presenciaron el violento robo quedaron impactados por la violencia usada.