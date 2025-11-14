Elecciones 2025: si me equivoqué al marcar el voto, ¿puedo pedir otra papeleta?, esto dice el Servel

Este domingo 16 de noviembre de 2025, millones de chilenos acudirán a las urnas para participar en las elecciones presidenciales y parlamentarias, debiendo elegir entre candidatos como Jeannette Jara, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Evelyn Matthei, Franco Parisi, Harold Mayne-Nicholls, Eduardo Artés y Marco Enríquez-Ominami. Un momento de nerviosismo o error al interior de la cámara secreta puede llevar al votante a inutilizar su papeleta, lo que naturalmente genera la duda sobre si es posible recibir una nueva.

Ante esta situación, el Servicio Electoral (Servel) tiene un protocolo claro para resguardar el derecho a voto del ciudadano y asegurar la transparencia del proceso. La buena noticia es que, si un elector comete un error al marcar su voto —ya sea por equivocación de preferencia, por salirse de la línea o por cualquier otra razón que inutilice la cédula— puede solicitar una segunda papeleta.

La regla establece que los vocales de mesa pueden entregarle una segunda cédula electoral al votante. Para mantener la transparencia del proceso, los vocales están obligados a dejar constancia del hecho en el acta de la mesa, especificando que la primera papeleta fue inutilizada y que se entregó una de reemplazo. La papeleta inutilizada debe ser marcada como tal y guardada con las demás, sin ser escrutada.

No obstante, el Servel impone una restricción si el error se repite: si el elector vuelve a inutilizar la segunda papeleta, deberá esperar hasta el final de la votación. Solo en caso de que, al cierre de la mesa, existan votos sobrantes, el elector que cometió la doble equivocación podrá utilizarlos para emitir su sufragio, asegurando así que se minimice el desperdicio de cédulas.