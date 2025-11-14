Elecciones en Chile 2025: llegué a votar y alguien firmó el libro en mi lugar, esto debo hacer según el Servel

Este domingo 16 de noviembre de 2025, Chile celebrará una nueva jornada de elecciones presidenciales y parlamentarias, en las que los ciudadanos deberán elegir entre una variada lista de candidatos a La Moneda, incluyendo a Jeannette Jara, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Evelyn Matthei, Franco Parisi, Harold Mayne-Nicholls, Eduardo Artés y Marco Enríquez-Ominami. Dado el alto flujo de votantes y la cantidad de aspirantes, el Servicio Electoral (Servel) ha entregado directrices claras para asegurar que el proceso se desarrolle con normalidad y transparencia.

Una situación común que genera dudas en las mesas de votación es el error al firmar el registro de sufragio. Tras recibir los votos, marcar las preferencias en la papeleta y depositarlos en las urnas correspondientes, el elector debe firmar el acta para dejar constancia de su participación. No obstante, en ocasiones, por distracción o apuro, una persona puede firmar en el espacio asignado a otro votante.

Ante este escenario, el Servel ha sido enfático en que el proceso de votación no se detiene ni se anula. Si un elector se encuentra con que su espacio en el registro ya contiene la firma de otra persona, los vocales de mesa están instruidos para proceder con una solución sencilla y reglamentaria.

La indicación oficial es que el proceso de votación se sigue de igual manera. Los vocales le indicarán dónde debe firmar (generalmente en un espacio contiguo o al lado del nombre) y, crucialmente, dejarán constancia de la situación en el acta de la mesa, especificando que en el espacio original existe la firma de otro elector. De esta forma, se resguarda el derecho a voto del ciudadano y se garantiza la validez del sufragio sin mayores contratiempos, manteniendo la transparencia del proceso electoral.