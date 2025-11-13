Cómo acompañar a una persona con voto asistido en las Elecciones Presidenciales 2025

De cara a las próximas Elecciones Presidenciales 2025, el Servicio Electoral (Servel) recordó que cualquier persona con discapacidad, movilidad reducida, problemas visuales o que necesite apoyo para votar puede solicitar voto asistido.

Según las instrucciones oficiales, el elector puede elegir libremente a quién lo acompañará: un familiar, amigo o incluso un vocal de mesa. La única condición es que la asistencia debe realizarse dentro de la cámara secreta.

Antes de ingresar, el votante debe informar al presidente de mesa que ejercerá su voto bajo esta modalidad.

El acompañante, por su parte, debe registrar su nombre y RUT en el acta. Nadie puede asistir a más de una persona por jornada, medida que busca evitar presiones o intervenciones indebidas durante el voto.

El organismo también reiteró que los adultos mayores, personas con discapacidad y embarazadas tienen preferencia para sufragar durante toda la jornada electoral y pueden solicitar apoyo adicional para trasladarse al local.

La institución reforzó además que los locales contarán con facilidades como mesas accesibles, plantillas en braille, sillas de descanso y rampas, aunque recomendó llegar con tiempo para evitar aglomeraciones.

Con estas medidas, el Servel busca garantizar que ningún elector quede fuera del proceso democrático y que quienes requieran ayuda puedan ejercer su derecho de manera plena y acompañada, si así lo necesitan.