;

Cómo acompañar a una persona con voto asistido en las Elecciones Presidenciales 2025

El Servel detalló quién puede pedir apoyo, quién puede acompañar y cómo se registra la asistencia dentro de la mesa.

Javiera Rivera

Agencia Uno

Agencia Uno / Leonardo Rubilar

De cara a las próximas Elecciones Presidenciales 2025, el Servicio Electoral (Servel) recordó que cualquier persona con discapacidad, movilidad reducida, problemas visuales o que necesite apoyo para votar puede solicitar voto asistido.

Según las instrucciones oficiales, el elector puede elegir libremente a quién lo acompañará: un familiar, amigo o incluso un vocal de mesa. La única condición es que la asistencia debe realizarse dentro de la cámara secreta.

Antes de ingresar, el votante debe informar al presidente de mesa que ejercerá su voto bajo esta modalidad.

El acompañante, por su parte, debe registrar su nombre y RUT en el acta. Nadie puede asistir a más de una persona por jornada, medida que busca evitar presiones o intervenciones indebidas durante el voto.

El organismo también reiteró que los adultos mayores, personas con discapacidad y embarazadas tienen preferencia para sufragar durante toda la jornada electoral y pueden solicitar apoyo adicional para trasladarse al local.

Revisa también

ADN

La institución reforzó además que los locales contarán con facilidades como mesas accesibles, plantillas en braille, sillas de descanso y rampas, aunque recomendó llegar con tiempo para evitar aglomeraciones.

Con estas medidas, el Servel busca garantizar que ningún elector quede fuera del proceso democrático y que quienes requieran ayuda puedan ejercer su derecho de manera plena y acompañada, si así lo necesitan.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad