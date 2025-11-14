;

Diputado Mulet revela “conflicto de interés” de exministro Pardow: es pareja de abogada socia de estudio que defendió a Transelec en juicio

El parlamentario anunció que solicitará un oficio ante la “falta de transparencia”.

Juan Castillo

Agencia Uno | Exministro de Energía, Diego Pardow

El diputado y ex precandidato presidencial de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, reveló un supuesto conflicto de interés por parte del exministro de Energía, Diego Pardow.

Durante la sesión de la comisión revisora de la AC contra el exsecretario de Estado, el parlamentario sostuvo que Pardow tendría un Acuerdo de Unión Civil (AUC) con Catalina Iñiguez, abogada socia del Estudio Ferrada Nehme, que defendió a la empresa Transelec en un juicio ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC).

Eso evidencia un conflicto de interés del exministro Pardow si se ratifica lo que yo señalo en los documentos y no se desmiente de otra forma”, dijo Mulet en dichos recogidos por 24 Horas.

Por lo mismo, Mulet anunció que solicitará un oficio. “El exministro no informó del vínculo de su pareja con el Estudio Ferrada Nehme, y aquí tengo los antecedentes de un juicio ante el Tribunal de la Libre Competencia donde el estudio jurídico a través de algunos de los abogados de Ferrada Nehme defiende a Transelec, de manera que hay un vínculo de una socia del estudio jurídico con Transelec”.

Transelec es la empresa que entregó información por haber sobrevalorado los activos y creo yo que hay una situación acá al menos de falta de transparencia y voy a pedir un oficio con este objetivo”, complementó.

Finalmente, Mulet aseguró que esta situación “no necesariamente es una situación que pudiera reprochar, pero sí uno puede reprochar que esto no se haya sabido por la opinión pública“.

No está en la declaración de intereses del exministro Pardow, no se sabía. Salvo que él demuestre lo contrario hoy en la tarde”, cerró Mulet.

