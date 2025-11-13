“Explicación ridícula”: críticas transversales por respuesta de exministro Pardow a AC en su contra

Molestia y críticas transversales surgieron en el Congreso a propósito de la respuesta del exministro de Energía, Diego Pardow, a la acusación constitucional que pesa en su contra, debido a los errores en el cálculo de las cuentas de la luz.

Esto porque en sus descargos, el exsecretario de Estado planteó dos justificaciones para no dar cuenta de esta situación. “Tan solo sabiendo que existían inconsistencias, pero sin claridad sobre la magnitud del error, su comunicación pública en esta temprana etapa del procedimiento se traducía en introducir alarma en la ciudadanía sin un objeto determinado, y que dado lo señalado ahí, se podría haber comprometido el interés nacional", se lee en el texto.

Mientras que en lo que respecta al error en el cálculo de las cuentas, Pardow dice que “no tenía herramientas para detectar el problema" y que “tampoco tenía las facultades ni técnicas ni legales para modificar el cálculo tarifario” e incluso advierte que una “modificación unilateral” habría sido invalidada y posiblemente “anulada por la Contraloría General de la República”.

Estos argumentos no cayeron nada bien en los parlamentarios, tanto del oficialismo como de la oposición.

“La respuesta que ha dado el exministro de Energía es vergonzosa. Permitió que se le metiera la mano al bolsillo a todos los chilenos”, señaló el diputado UDI, Sergio Bobadilla.

En la misma línea, su par de RN, Frank Sauerbaum, indicó que “el exministro deja en evidencia con sus declaraciones que lo argumentado en la acusación constitucional es cierto: el notable abandono de deberes se configura nítidamente“.

Asimismo, el parlamentario de la DC, Eric Aedo, expresó que “la explicación que ha entregado el exministro Pardo es tan ridícula como que una autoridad dijese que no quiere avisarle a la población que viene un tsunami para no en general alargar".

Mientras que la diputada del Frente Amplio, Ericka Ñanco, llamó a la oposición a tener “una actitud responsable”.

“No es momento para cálculos electorales y llamamos a agilizar todas las acciones para la restitución íntegra de los sobrepagos mal efectuados”, aseveró.

La comisión revisora de la AC contra Pardow sesionará este viernes en doble turno, y buscará amarrar una cita en la Sala de la Cámara para este sábado, lo que, en caso de no lograrse, podría afectar el término del trabajo de la comisión.