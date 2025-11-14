;

Detienen a mujer por drogar a hombres en moteles en Providencia: cometía feo crimen mientras dormían

Llevaba a cabo los delitos con la complicidad de su marido, quien la esperaba afuera de los lugares.

Ruth Cárcamo

Getty Images | Imagen referencial

Getty Images | Imagen referencial / zoka74

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a una mujer por drogar a hombres en moteles para robarles en la comuna de Providencia, región Metropolitana.

La subinspectora Andrea Benítez, de la Bicrim Providencia, explicó a LUN que la acusada aguardaba a hombres solitarios afuera de los bares del sector Orrego Luco, a fin de ofrecerles servicios sexuales y trasladarlos a un motel.

La mujer, detalló Benítez, se aseguraba de que en los moteles hubiera alcohol, ya que así podía adulterar los tragos con droga y provocar que sus víctimas quedaran con el juicio alterado.

Luego, cuando los hombres perdían la conciencia en la habitación, les sacaba sus tarjetas y robaba sus celulares. Después, se juntaba con su marido, Víctor Muñoz, quien la esperaba afuera.

“Utilizaba las tarjetas en supermercados...”

La subinspectora dijo al medio citado que al revisar las imágenes de las cámaras de seguridad de los moteles, notaron que al momento de “pagar la habitación o el consumo, la imputada recibía la máquina y hacía que la víctima ingresara su tarjeta y la clave en su presencia”.

“Ella visualizaba la clave y mediante WhatsApp se la enviaba a su pareja que se encontraba afuera”, añadió. Luego, ambos iban a un cajero automático para sacar todo el efectivo posible.

Imagen referencial

También identificaron que “utilizaba las tarjetas en supermercados, estaciones de servicio, haciendo cargas de combustibles o comprando alimentos”, agregó Benítez.

Finalmente, la mujer fue detenida en su vivienda, ubicada en Curacaví, y la Fiscalía la formalizó por el delito de robo con violencia, quedando en prisión preventiva junto a su esposo.

