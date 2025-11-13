;

Tras siete meses de investigación: formalizarán a dos carabineros por tragedia en Estadio Monumental

Se trata del sargento segundo que conducía el vehículo blindado Sancar y del capitán a cargo de la patrulla.

Javiera Rivera

OS-9 - Carabineros

OS-9 - Carabineros / Francisco Castillo

La Fiscalía Oriente decidió formalizar a dos carabineros por la muerte de Milan Liem y Martín Arriquelme, ocurrida en abril pasado fuera del Estadio Monumental antes de un partido de Copa Libertadores.

Se trata del sargento segundo que conducía el vehículo blindado Sancar y del capitán a cargo de la patrulla, quienes enfrentarán cargos por apremios ilegítimos agravados por homicidio.

La decisión llega tras siete meses de investigación que incluyeron revisión de cámaras corporales, reconstitución de escena, informes tanatológicos, planimétricos y múltiples declaraciones de testigos y funcionarios.

Según información obtenida por Chilevisión Noticias, el fiscal Jorge Reyes solicitará imputar por apremios ilegítimos agravados por homicidio a los dos carabineros involucrados.

Una cámara corporal publicada en un reportaje se transformó en elemento central, ya que respalda la versión de una funcionaria que habló de un atropello directo del carro blindado.

Revisa también

ADN

Esa es la tesis que apoyan los abogados de ambas familias. Mientras, la defensa de los carabineros, en cambio, sostiene que las víctimas cayeron producto de empujones y fueron arrolladas por la multitud.

Ambos funcionarios ya fueron notificados personalmente, y el tribunal podría ordenar su conducción si no comparecen a la audiencia agendada para el 9 de diciembre a las 11:00 horas.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad