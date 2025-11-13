Tras siete meses de investigación: formalizarán a dos carabineros por tragedia en Estadio Monumental

La Fiscalía Oriente decidió formalizar a dos carabineros por la muerte de Milan Liem y Martín Arriquelme, ocurrida en abril pasado fuera del Estadio Monumental antes de un partido de Copa Libertadores.

Se trata del sargento segundo que conducía el vehículo blindado Sancar y del capitán a cargo de la patrulla, quienes enfrentarán cargos por apremios ilegítimos agravados por homicidio.

La decisión llega tras siete meses de investigación que incluyeron revisión de cámaras corporales, reconstitución de escena, informes tanatológicos, planimétricos y múltiples declaraciones de testigos y funcionarios.

Según información obtenida por Chilevisión Noticias, el fiscal Jorge Reyes solicitará imputar por apremios ilegítimos agravados por homicidio a los dos carabineros involucrados.

Una cámara corporal publicada en un reportaje se transformó en elemento central, ya que respalda la versión de una funcionaria que habló de un atropello directo del carro blindado.

Esa es la tesis que apoyan los abogados de ambas familias. Mientras, la defensa de los carabineros, en cambio, sostiene que las víctimas cayeron producto de empujones y fueron arrolladas por la multitud.

Ambos funcionarios ya fueron notificados personalmente, y el tribunal podría ordenar su conducción si no comparecen a la audiencia agendada para el 9 de diciembre a las 11:00 horas.