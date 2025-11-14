;

VIDEO. Bomberos confirma 4 casas destruidas por incendio en toma Nueva Esperanza de Cerrillos

Bomberos continúa con los trabajos en el lugar.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Cedida

Cedida

A primera hora de este viernes, un voraz incendio se registró en la toma Nueva Esperanza, ubicada en la comuna de Cerrillos.

Según información entregada por Bomberos, al menos cuatro viviendas fueron destruidas por las llamas.

Revisa también:

ADN

Debido a las construcciones irregulares, el trabajo de los voluntarios se complejizó. Sin embargo, tras varios minutos, el siniestro fue circunscrito.

El Tercer Comandante del Cuerpo de Bomberos, Marcelo Castillo, entregó más detalles. “Como es bien sabido, la zona es muy complicada para el acceso. Pero, al momento, el incendio se encuentra circunscrito”, señaló.

Ahora vamos apagando los puntos calientes y haciendo una remoción”, aseguró, confirmando que son cuatro casas las que fueron consumidas por las llamas.

Aún se registran restricciones en el tránsito en el perímetro de Lo Errázuriz, América Indígena y Los Dominicos.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad