A primera hora de este viernes, un voraz incendio se registró en la toma Nueva Esperanza, ubicada en la comuna de Cerrillos.

Según información entregada por Bomberos, al menos cuatro viviendas fueron destruidas por las llamas.

Debido a las construcciones irregulares, el trabajo de los voluntarios se complejizó. Sin embargo, tras varios minutos, el siniestro fue circunscrito.

El Tercer Comandante del Cuerpo de Bomberos, Marcelo Castillo, entregó más detalles. “Como es bien sabido, la zona es muy complicada para el acceso. Pero, al momento, el incendio se encuentra circunscrito”, señaló.

“Ahora vamos apagando los puntos calientes y haciendo una remoción”, aseguró, confirmando que son cuatro casas las que fueron consumidas por las llamas.

Aún se registran restricciones en el tránsito en el perímetro de Lo Errázuriz, América Indígena y Los Dominicos.