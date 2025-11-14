;

A siete años del asesinato de Camilo Catrillanca: comuneros realizan manifestaciones en La Araucanía y Biobío

Organizaciones de derechos humanos realizaron actos para recordar el crimen y volver a cuestionar el manejo político e institucional del operativo que terminó con la muerte del joven comunero en Temucuicui.

Cristóbal Álvarez

Nicolás Medina

Camilo Catrillanca

Camilo Catrillanca

Durante este viernes se realizaron manifestaciones en distintas ciudades de La Araucanía y del Biobío para conmemorar los siete años del asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca, ocurrido en 2018 durante un operativo del Comando Jungla en Temucuicui.

Las organizaciones señalaron que, siete años después, las consecuencias del caso siguen presentes en la relación entre el Estado y el pueblo mapuche. Una de las voceras detalló que “nosotros, como mapuches, nunca olvidamos. Nunca olvidamos lo que ha sucedido, obviamente que el gobierno y el Estado siempre quiere esconder, tapar todo lo que hace Carabinero”.

Hubo un caso injusto. Y ahora Carabineros no paga como pagan los mapuches, en cárcel”, dijeron.

Revisa también:

ADN

En el plano judicial, el 7 de enero de 2021, el excarabinero Carlos Alarcón fue declarado culpable de homicidio simple consumado contra Catrillanca y de homicidio simple frustrado respecto del adolescente que lo acompañaba. Recibió 16 años de cárcel, luego de reconocer que las primeras versiones entregadas por los funcionarios eran falsas y que habrían sido presionados para sostenerlas.

Otros seis imputados —los carabineros Raúl Ávila, Patricio Sepúlveda, Braulio Valenzuela, Gonzalo Pérez, Jorge Contreras y Manuel Valdivieso, junto al abogado Cristián Inostroza— fueron condenados por apremios ilegítimos y obstrucción a la investigación.

Desde el ámbito político, el excoordinador de la Macrozona Sur del gobierno de Sebastián Piñera, Pablo Urquízar, sostuvo que el Estado ya respondió institucionalmente frente al crimen, pero advirtió que grupos radicalizados intentan utilizar el caso para justificar hechos de violencia.

En conversación con Radio ADN, afirmó que “la muerte de Camilo Catrillanca dice relación con un proceso penal que ya tuvo sentencias vinculadas a ello. (...) Distintas orgánicas radicalizadas y terroristas tratan de instrumentalizar la muerte de Camilo Catrillanca para justificar esos hechos de violencia, y eso bajo ningún aspecto corresponde”.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad