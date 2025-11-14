A siete años del asesinato de Camilo Catrillanca: comuneros realizan manifestaciones en La Araucanía y Biobío

Durante este viernes se realizaron manifestaciones en distintas ciudades de La Araucanía y del Biobío para conmemorar los siete años del asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca, ocurrido en 2018 durante un operativo del Comando Jungla en Temucuicui.

Las organizaciones señalaron que, siete años después, las consecuencias del caso siguen presentes en la relación entre el Estado y el pueblo mapuche. Una de las voceras detalló que “nosotros, como mapuches, nunca olvidamos. Nunca olvidamos lo que ha sucedido , obviamente que el gobierno y el Estado siempre quiere esconder, tapar todo lo que hace Carabinero”.

“Hubo un caso injusto. Y ahora Carabineros no paga como pagan los mapuches, en cárcel”, dijeron.

En el plano judicial, el 7 de enero de 2021, el excarabinero Carlos Alarcón fue declarado culpable de homicidio simple consumado contra Catrillanca y de homicidio simple frustrado respecto del adolescente que lo acompañaba. Recibió 16 años de cárcel, luego de reconocer que las primeras versiones entregadas por los funcionarios eran falsas y que habrían sido presionados para sostenerlas.

Otros seis imputados —los carabineros Raúl Ávila, Patricio Sepúlveda, Braulio Valenzuela, Gonzalo Pérez, Jorge Contreras y Manuel Valdivieso, junto al abogado Cristián Inostroza— fueron condenados por apremios ilegítimos y obstrucción a la investigación.

Desde el ámbito político, el excoordinador de la Macrozona Sur del gobierno de Sebastián Piñera, Pablo Urquízar, sostuvo que el Estado ya respondió institucionalmente frente al crimen, pero advirtió que grupos radicalizados intentan utilizar el caso para justificar hechos de violencia.

En conversación con Radio ADN, afirmó que “la muerte de Camilo Catrillanca dice relación con un proceso penal que ya tuvo sentencias vinculadas a ello. (...) Distintas orgánicas radicalizadas y terroristas tratan de instrumentalizar la muerte de Camilo Catrillanca para justificar esos hechos de violencia, y eso bajo ningún aspecto corresponde”.