Marcelo Catrillanca contradijo a ministra Siches: sostuvo que se enteró está mañana y por televisión de la reunión con el Gobierno

Marcelo Catrillanca, padre del fallecido comunero mapuche Camilo Catrillanca, contradijo a la ministra del Interior, Izkia Siches, quien tras sufrir un ataque en Ercilla, región de La Araucanía, manifestó que el viaje de la comitiva de Gobierno había sido programado con antelación y que no fue una visita organizada a último tiempo.

En conversación con Publimetro, el comunero mapuche lamentó que la cita de esta jornada en conjunto a la ministra Siches no se haya planificado de mejor forma, pues a diferencia de lo expuesto por la secretaria de Estado, él indicó que nunca tuvo claras las condiciones de la reunión y que se enteró del viaje de la titular del Interior esta mañana por la televisión, por lo que definió la instancia como “improvisada”, frase que corrigió posteriormente.

“La palabra no era ‘improvisada’. A veces no sé cuál es la palabra perfecta que debo decir. Quizás esa palabra no correspondía. Pero yo la verdad es que no tenía mucha información y también uno es incrédulo, porque por mucho tiempo nadie había venido a la comunidad (…) Yo siempre he estado participando en algunas reuniones con el Gobierno, con gente del Presidente Boric, pero no estaba este asunto bien claro”, precisó.

Me enteré por televisión

Al ser consultado sobre si Siches lo llamó para contarle del viaje y coordinar la reunión, Catrillanca esgrimió: “No, yo me enteré hoy en la mañana que ella efectivamente viajaba a la región. Lo vi en la televisión. No lo tenía claro (…) si hubiese sabido, soy capaz de avisarle a todas las comunidades que son vecinas de que iban a pasar una comitiva del Gobierno, pero no tuve tiempo para conversar con nadie”.

En tanto, el comunero agregó que le hubiese gustado recibir una llamada de la ministra anunciando su visita, ya que “no sabemos cuáles son las intenciones que tienen los medios. A veces han echado a perder todo”. “Si hubiese sido con anterioridad, a lo mejor hubiésemos tenido más tiempo para resolver los temas que hoy probablemente no pudimos abordar”, detalló.

Evaluando los pasos con el Gobierno del Presidente Boric

En cuanto a cómo quedaron las relaciones tras el ataque con la ministra Siches y el Gobierno del Presidente Boric en general, Catrillanca sostuvo: “Acá en la comunidad estamos evaluando los pasos a seguir con el Gobierno que está entrando. Pero la situación que ocurrió es lo que hemos vivido por la desconfianza que existe entre el gobierno y las comunidades”.

“No puedo responsabilizar a ninguna comunidad, no sé quienes son. La gente tiene derecho a manifestarse y lo han hecho de esta manera, pero como comunidad estamos evaluando los pasos a seguir para poder conversar con la gente del Gobierno. Creo que la conversa no puede cortarse ahora, porque es un gobierno que está asumiendo recién. Ni siquiera sabemos cuántos recursos existen para poder solucionar los problemas”, complementó.

Asimismo, el padre de Camilo Catrillanca explicó la razón de la visita y expresó: “Ellos venían por un tema puntual de la familia Catrillanca. Hay un poco de desconocimiento, creo, de las personas que pudieron actuar, porque venían solamente a visitar a la familia para conversar cuáles son los pasos a seguir, porque creo que el gobierno tiene una deuda con la familia, por la muerte de Camilo y creo que hay un poco de desconocimiento y la gente no tenía entendido a qué venían”.

“Queríamos abordar temas más profundos de la comunidad, la situación de los presos políticos mapuche y la situación de la devolución del territorio”, añadió.

La conversación en la Municipalidad de Ercilla

Finalmente, Marcelo Catrillanca se refirió a la conversación que sostuvo con la ministra Siches en la Municipalidad de Ercilla, tras el ataque y expuso: “Traté de conversar algunas cosas, pero quedamos finalmente en que sería un saludo protocolar, para que ella no se fuera sin nada y no nos quedáramos con la sensación de que vino y no pudimos hablar”.

“Traté de hablar con ella para saludarla, y decirle lo que como familia y comunidad pensamos. Aquí había una gran oportunidad de poder hablar de los temas judiciales pendientes, porque hay muchos juicios que están viciados, entonces eso era lo que queríamos aclarar pero no pudimos. Entiendo que a futuro quedamos en carpeta para seguir conversando y podamos presentarle algunos asuntos”, cerró.