Paramount estaría interesado en adquirir un importante estudio cinematográfico que significaría un gran golpe en Hollywood

El pasado mes de agosto se cerró un acuerdo de fusión entre Paramount y Skydance por más de $8.4 mil millones de dólares, generado un sacudón en la industria.

Ahora, el nuevo Paramount Skydance tiene un nuevo plan mucho más ambicioso que marcaría un nuevo remezón en Hollywood.

Y es que la compañía puso sus ojos en un reconocido estudio cinematográfico, buscando su adquisición y ampliar aún más su influencia en el mercado, siempre con interesantes resultados en lo económico.

Recientes reportes aseguran que la empresa,con respaldo de la familia Ellison, prepara una oferta concreta para comprar Warner Bros Discovery.

De prosperar, significaría una de las fusiones más impactantes en el mundo del entretenimiento, marcando un verdadero hito y generando un sinfín de especulaciones y expectativas.

Además, esta operación comienza a forjarse justo cuando WBD avanza en una estrategia de división corporativa prevista para abril de 2026. Pero lo cierto es que, al día de hoy, sigue siendo un conglomerado unificado.

Según la idea de Warner, el plan es segmentar sus operaciones en dos compañías: una centrada en los estudios de cine y televisión y el streaming, y otra dedicada a redes lineales, noticias y deportes.

Según declaraciones del CEO David Zaslav, se espera que la separación se haga efectiva alrededor de abril de 2026. “Everything’s on track”, dijo refiriéndose al plazo para dividir ambas divisiones.

Aunque aún no se ha presentado una propuesta formal, el interés ya provocó fuertes movimientos bursátiles: las acciones de WBD subieron entre un 26 % y 30 % tras salir a la luz la posibilidad.

¿Qué implicaciones traería esta adquisición?

De concretarse la compra, dos gigantes de Hollywood se unirían bajo un mismo grupo, combinando franquicias e IP relevantes (DC, HBO, studios, entre otros) con redes de cable, noticias, deportes y streaming de ambas compañías.

Por su escala, la operación enfrentaría escrutinio antimonopolio, incluso si no hay licencias de transmisión que requieran una aprobación especial, podría intervenir el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Paramount Skydance, tras la fusión que costó unos 8.400 millones de dólares, tendría que movilizar un financiamiento importante, sobre todo si la oferta es efectivamente “mayoritariamente en efectivo”.

Ahora solo queda esperar a ver cómo sigue avanzando esta negociación y ver de qué manera podría configurar el futuro del cine y la televisión, sobre todo considerando lo que ocurre con el streaming y sus marcas.