Candidata a diputada de Unidad por Chile acusa a compañera de lista de intentar acercarse a su pareja y suspende campaña

Una controversia interna remeció a la lista Unidad por Chile. Cindy Solís, psicóloga y candidata a diputada por el Distrito 11, acusó a su compañera de lista, Marcela Hevia Cubillos, de intentar acercarse sentimentalmente a su marido mientras él atravesaba un periodo de fragilidad emocional.

Según Solís, ese comportamiento generó un quiebre en su relación y la obligó a suspender temporalmente su campaña.

La candidata afirma que Hevia –autodenominada como la Marcela Cubillos buena– buscó retomar un vínculo con su pareja, con quien tuvo una relación universitaria.

Sostiene que la excandidata a alcaldesa le habría enviado mensajes insinuando encuentros y, entre ellos, uno del 23 de octubre: “Hoy estás de cumpleaños y tu marido está conmigo”.

También asegura que, al ser enfrentada por su esposo, Hevia respondió calificándolo de “celópata”. Para Solís, todo esto constituyó manipulación: “Ella manipuló a mi pareja con posibles extorsiones”.

“Algo tan ridículo ”

Solís declaró sufrir “angustia severa, insomnio, baja de peso y desregulación emocional” y afirmó que decidió hacer pública la situación porque “quiero un estándar diferente para Chile”.

Consultada por La Cuarta, Marcela Hevia negó completamente las acusaciones. “No me voy a referir a algo tan ridículo”, dijo, asegurando no tener vínculos sentimentales con nadie: “Soy una persona soltera con cero interés en dejar de serlo”.

También envió el acta de cese de la Unión Civil entre Solís y su pareja, documento que data del 21 de octubre. Solís sostuvo que hoy su relación está en pausa y que ambos se están dando tiempo para recomponerse.