Oficialismo y DC inscriben pacto “Unidad por Chile” para elecciones parlamentarias

Santiago

La mañana de este sábado, dirigentes de partidos del oficialismo junto a la Democracia Cristiana (DC) se presentaron en el Servicio Electoral (Servel) para inscribir el pacto “Unidad por Chile”, con el que competirán en las elecciones parlamentarias próximas.

La senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, afirmó que las negociaciones entre los partidos se extendieron hasta altas horas de la noche, con el objetivo de conformar “una lista muy competitiva, forjada en la unidad” y que represente también la candidatura presidencial de Jeannette Jara.

Por su parte, Lautaro Carmona, presidente del PC, destacó que la coalición incluye “183 candidaturas a la Cámara de Diputados y 30 al Senado, mostrando diversidad, experiencia y liderazgo”, y aclaró que no competirá personalmente, sino que se encargará de coordinar la lista parlamentaria.

Francisco Huenchumilla, presidente de la DC, agregó que “nos hemos cumplido las expectativas que teníamos en el acuerdo parlamentario”, resaltando el trabajo conjunto entre los partidos para alcanzar este pacto.