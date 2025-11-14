;

Colo Colo define su 2026: la decisión que tomó sobre el futuro de Ortiz y los puestos que buscará reforzar

Según información de ADN Deportes, la dirigencia de los albos definió qué ocurrirá con el técnico argentino en caso de clasificar o no a la Copa Sudamericana.

Bastián Lizama

Cristián Alvarado

Agencia Uno

Agencia Uno

A falta de tres fechas para el término del Campeonato Nacional 2025 y con su clasificación a la Copa Sudamericana aún en suspenso, Colo Colo ya comenzó a tomar decisiones claves en torno al armado de su plantel para la temporada 2026.

Uno de los temas más relevantes tiene que ver con el futuro de Fernando Ortiz. El técnico argentino firmó contrato hasta diciembre del 2026, aunque su continuidad está sujeta a la evaluación de la dirigencia de Blanco y Negro.

Es más, el entrenador cuenta con una cláusula de rescisión que podría permitir su salida anticipada del “Cacique”, cuyo principal requisito es que el equipo consiga clasificarse a un torneo internacional.

A pesar de la existencia de esta cláusula, todo indica que el DT continuará al mando de los albos. Según información de ADN Deportes, Ortiz se mantendrá como técnico de Colo Colo de cara al 2026, independiente si es que accede o no a la Copa Sudamericana.

La única situación que podría poner en riesgo su continuidad sería perder los tres partidos que restan en el torneo, ante Unión La Calera, Cobresal y Audax Italiano. Fuera de ese escenario, ambos bloques del directorio de Blanco y Negro están conformes con el trabajo realizado por el trasandino.

Los puestos a reforzar en Colo Colo

Con su permanencia prácticamente asegurada, Ortiz ya definió los puestos a reforzar para la próxima temporada. Entre sus prioridades, figuran la incorporación de dos nuevos laterales, dos defensores centrales y un delantero.

Además, según cómo se resuelvan los últimos partidos, evaluará si es necesario sumar uno o dos extremos. Una situación similar ocurre en el arco: si Brayan Cortés no retorna, se buscará otro guardameta que pueda competir con Fernando de Paul.

Entre los jugadores que no continuarían en el plantel 2026 destacan Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Óscar Opazo, además de Salomón Rodríguez, quien ya negocia su salida de la institución.

