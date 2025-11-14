Un nuevo problema se le sumó a la ANFP este viernes. Esto porque los alumnos de la INAF (Instituto Nacional del Fútbol, Deporte y Actividad Física) se tomaron los establecimientos durante gran parte de la mañana debido al incumplimiento de ciertos acuerdos con los estudiantes.

El equipo de ADN Deportes se acercó hasta Quilín para conocer el estado de situación en el recinto educativo y, pese a no obtener respuesta de ningún directivo, sí conseguimos la palabra de María Francisca Fornazzari, estudiante de la institución, quien explicó por qué surgió esta toma.

“Desde el segundo semestre del año pasado, nosotros estamos sufriendo irregularidades en el tema de las canchas. Las canchas son fundamentales: yo estudio para ser entrenador de fútbol, no puedo no tener canchas”, partió relatando la alumna del INAF.

“Desde el segundo semestre que vamos a las canchas y no están disponibles, llegamos y nos echan; vamos a la plaza y nos apagan las luces. Todo eso fue el año pasado y, cuando iniciamos este, nuestro rector nos dice que no íbamos a tener canchas porque estaba el Mundial Sub 20”, continuó María Francisca Fornazzari, cuyo tío abuelo fue Pedro Fornazzari, histórico dirigente del fútbol chileno.

Acerca de cómo nació la idea de tomarse las instalaciones, reconoce que “nos movilizamos por primera vez el 28 de octubre, donde nuestras demandas eran tres: canchas, camarines decentes y que nos aseguraran la presencia médica de algún TENS o paramédico. Llegamos el lunes 3 de noviembre y, nuevamente, problemas. Hoy día ya estábamos cansados de reuniones, de mentiras, y decidimos tomarnos la INAF”.

Finalmente, quienes iniciaron el levantamiento liberaron las inmediaciones del recinto, retirando también todos los carteles colgados en las rejas y, en estos momentos, la INAF se encuentra funcionando con normalidad, a la espera de respuestas concretas por parte del rector, Martín Mihovilovic y del presidente de la ANFP, Pablo Milad, quien se encuentra en Rusia acompañando a la selección chilena.