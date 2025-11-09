;

Japón registra sismo de magnitud 6,7 y pequeño tsunami sin riesgo para Chile

El movimiento telúrico ocurrió frente a la prefectura de Iwate y generó olas menores a 10 centímetros. El SHOA confirmó que no existe amenaza de tsunami para las costas chilenas.

Verónica Villalobos

Santiago

Un sismo de magnitud 6,7 sacudió este domingo el noreste de Japón, provocando un pequeño tsunami frente a la prefectura de Iwate. Según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), el primer movimiento ocurrió a las 17:03 horas locales (05:03 en Chile) y fue seguido por varias réplicas de entre 5,3 y 6,3 grados.

El primer tsunami alcanzó la ciudad de Miyako a las 17:37 horas, aunque su tamaño fue tan reducido que no pudo ser medido. Dos minutos más tarde, una ola de 10 centímetros llegó a Ofunato. Imágenes en directo de la televisión japonesa mostraban un mar en calma pese a la alerta emitida por las autoridades.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) cifró la magnitud del sismo en 6,8. En tanto, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó cualquier riesgo de tsunami para las costas chilenas.

La región afectada mantiene un fuerte recuerdo del devastador terremoto y tsunami de 2011, que dejó cerca de 18.500 víctimas y provocó la crisis nuclear de Fukushima.

Japón, ubicado sobre cuatro grandes placas tectónicas en el denominado “Anillo de Fuego” del Pacífico, registra cerca de 1.500 sismos al año, la mayoría de ellos de baja intensidad.

