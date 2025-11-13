Venta de entradas para película de Jujutsu Kaisen ya tiene fecha: tendrá material inédito de la temporada 3

El próximo jueves 20 de noviembre llegará a los cines de Chile la nueva película del exitoso anime Jujutsu Kaisen.

La cinta, llamada “Jujutsu Kaisen: Execution”, resumirá el famoso y recordado Arco de Shibuya, y además entregará un adelanto de la nueva temporada.

En ello, las principales cadenas de cine ya anunciaron cuándo iniciará la venta de entradas para esta película, que será la antesala a la tercera temporada.

Venta de entradas para película de Jujutsu Kaisen ya tiene fecha

A través de sus redes sociales, Cinemark y Cinépolis informaron que la venta de entradas arrancará a contar de este viernes 14 de noviembre.

Si bien aún no se dan a conocer los precios de los tickets, y tomando en consideración estrenos anteriores, estos podrían ir desde los $7.000 y $10.000, lo que irá variando según el tipo de sala, día y formato de la cinta.

Cabe consignar que luego de este estreno, la tercera temporada de Jujutsu Kaisen, llamada “The Culling Game”, llegará a las pantallas durante el mes de enero de 2026.