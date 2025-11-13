;

Venta de entradas para película de Jujutsu Kaisen ya tiene fecha: tendrá material inédito de la temporada 3

La cinta mostrará el famoso Arco de Shibuya.

Juan Castillo

Jujutsu Kaisen

Jujutsu Kaisen

El próximo jueves 20 de noviembre llegará a los cines de Chile la nueva película del exitoso anime Jujutsu Kaisen.

La cinta, llamada “Jujutsu Kaisen: Execution”, resumirá el famoso y recordado Arco de Shibuya, y además entregará un adelanto de la nueva temporada.

En ello, las principales cadenas de cine ya anunciaron cuándo iniciará la venta de entradas para esta película, que será la antesala a la tercera temporada.

revisa también:

ADN

Venta de entradas para película de Jujutsu Kaisen ya tiene fecha

A través de sus redes sociales, Cinemark y Cinépolis informaron que la venta de entradas arrancará a contar de este viernes 14 de noviembre.

Si bien aún no se dan a conocer los precios de los tickets, y tomando en consideración estrenos anteriores, estos podrían ir desde los $7.000 y $10.000, lo que irá variando según el tipo de sala, día y formato de la cinta.

Cabe consignar que luego de este estreno, la tercera temporada de Jujutsu Kaisen, llamada “The Culling Game”, llegará a las pantallas durante el mes de enero de 2026.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad