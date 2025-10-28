;

Sufren los fans: One Piece estará en pausa 3 meses y confirman drástico cambio en su emisión para 2026

El anuncio llega cuando el arco de Egghead está en su clímax.

Juan Castillo

Sufren los fans: One Piece estará en pausa 3 meses y confirman drástico cambio en su emisión para 2026

En las últimas horas, Toei Animation, productora a cargo del anime de One Piece, anunció que la serie entrará en una pausa de 3 meses a contar del 2026.

A través de sus redes sociales, el estudio detalló que este hiatus iniciará en enero del próximo año, y se extenderá hasta abril.

One Piece tendrá un descanso de tres meses a partir de este enero, regresando en abril de 2026 con el inicio del Arco de Elbaph”, señalaron.

Además, confirmaron un drástico cambio para la emisión de los capítulos de One Piece, que también iniciarán desde el próximo año.

“A partir de 2026, la serie de anime también comenzará su nuevo calendario de producción, dividiéndose en dos partes para un máximo de 26 episodios al año, con el fin de sumergirse aún más en el corazón del mundo de One Piece, incorporando más contenido, tempo y ritmo del manga original”, explicaron.

Pese a esto, pidieron tranquilidad a los fanáticos, ya que “tendrás la oportunidad de prepararte para la próxima aventura”.

¡Estén atentos para las sorpresas emocionantes durante el descanso de la serie!“, cerraron.

