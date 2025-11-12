Ciberdimes y diretes: Jara y Kast protagonizan cruce de acusaciones por cánticos “Anti-carabineros” y descalificaciones

La candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, y el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, protagonizaron un tenso cruce de acusaciones que escaló rápidamente en las redes sociales, marcando un duro final de campaña. El conflicto se desató tras el cierre de campaña de Jara en Maipú, donde se escucharon cánticos como “el que no salta es paco”.

José Antonio Kast inició la ofensiva en X, preguntando por qué la izquierda “odia tanto a Carabineros” y exigiendo a Jeannette Jara una disculpa por lo ocurrido en el acto.

Para profundizar su crítica, el exdiputado compartió una fotografía de la militante comunista vistiendo la polera del denominado “Perro Matapacos”, fustigando que “La izquierda radical odia a Carabineros. Ayer, ahora y siempre. Eso es Jara”. Kast contrastó esto con la postura de su partido de respetar y apoyar “política y jurídicamente” a la policía.

La izquierda radical odia a Carabineros. Ayer, ahora y siempre. Eso es Jara. Nosotros los respetamos y los vamos a apoyar política y jurídicamente, para que Chile recupere el orden y la seguridad. pic.twitter.com/bCihObXNWs — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) November 12, 2025

Jeannette Jara respondió compartiendo su propio mensaje del acto, donde apeló a la unidad sin descalificaciones, llamando al público a “abrazar” en lugar de descalificar. La candidata replicó a Kast en X con un mensaje de unidad: “Chile necesita sumar, no dividir. Mientras otros siembran odio, nosotros trabajamos por un país que avance junto”. Además, reprochó el discurso de Kast, que asocia problemas sociales como listas de espera y homicidios a su eslogan, recriminándole su “lenguaje lleno de ofensas y descalificaciones”.

Jeannette, no hay ninguna ofensa. Son puras verdades. Usted fue Ministra y representa la continuidad de este gobierno fracasado.



Boric es Jara, y usted, es Boric.

Aunque le ofenda.🖐️ https://t.co/etXgfEwzE4 — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) November 12, 2025

Sin embargo, el enfrentamiento escaló a una acusación cruzada cuando Jara le reprochó a Kast desviar el foco de los verdaderos hechos de corrupción.

El oficialismo salió en bloque a defender a Jara. El vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo (DC), aseguró que Jara demostró liderazgo al llamar al respeto, incluso a quienes piensan distinto. Por su parte, la diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans, reparó que es “insólito” que Kast pida explicaciones cuando no ha dado la cara por sus supuestos vínculos con la AFP y el financiamiento de bots ligados a su campaña para hacer contracampaña a la reforma de pensiones.