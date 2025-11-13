VIDEO. “Soy valiente”: Marco Enríquez-Ominami acusa manipulación electoral y promete llegar a segunda vuelta en cierre de campaña
En su evento final, el candidato llamó a votar “sin miedo”.
Chile vive la recta final hacia las Elecciones Presidenciales 2025 de este domingo 16 de noviembre, una contienda marcada por un escenario abierto en el que ningún bloque aparece con ventaja asegurada.
En su acto en la comuna de El Bosque, Marco Enríquez-Ominami entregó uno de sus discursos más intensos, centrado en cuestionar la “manipulación” del clima electoral y en llamar a la ciudadanía a votar “sin miedo”.
“Esta elección es incierta como pocas veces en nuestra historia”, afirmó al iniciar su intervención, enfatizando que la decisión final está en manos del electorado. “En estas horas, ustedes deciden”.
El candidato sostuvo que los avances sociales en Chile se han logrado gracias a la organización popular: “Todo lo que hemos logrado no ha sido un favor, ha sido un derecho”.
El candidato presidencial recalcó además que “un país injusto no puede ser seguro” y que la seguridad debe abordarse junto con empleo, educación y dignidad.
“Soy valiente”
Por otro lado, reivindicó su trayectoria política y su persistencia. “He perseverado contra viento y marea. Algunos dirán que soy un mono porfiado. No: soy valiente”.
Y cerró su discurso asegurando que su candidatura alcanzará la segunda vuelta “si así ustedes lo deciden sin miedo” e instó a votar “con convicción y no por obediencia”.
