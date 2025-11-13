SENAPRED mantiene alerta preventiva por actividad del Complejo Volcánico Planchón Peteroa: revisa las comunas afectadas
La alerta técnica Amarilla se mantiene vigente tras un sismo de largo periodo registrado en el complejo volcánico. El perímetro de seguridad sigue fijado en 4 kilómetros.
Durante este martes, el Observatorio Volcánico de los Andes del Sur (Ovdas) de Sernageomin informó que el Complejo Volcánico Planchón Peteroa mantiene su nivel de alerta técnica Amarilla.
Según el último Reporte Especial de Actividad Volcánica (REAV), emitido a las 10:20 horas, las estaciones de monitoreo instaladas en las inmediaciones del complejo registraron un sismo de largo periodo (LP), asociado a la dinámica interna de fluidos al interior del sistema volcánico.
En consideración a estos antecedentes técnicos, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Maule, la Dirección Regional de SENAPRED resolvió mantener la Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Molina, Curicó, Romeral y Teno, medida que rige desde el 18 de julio de 2025 y que seguirá vigente mientras las condiciones así lo ameriten.
De igual forma, la autoridad dispuso conservar el perímetro de seguridad de 4 kilómetros en torno al cráter principal del complejo volcánico, mientras Sernageomin continúa con la vigilancia permanente y en línea del Planchón Peteroa.
