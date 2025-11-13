;

Confirman detención de dos personas que estarían ligadas a ataque incendiario registrado en Contulmo

El ministro Luis Cordero valoró la cooperación entre las policías y la Armada que permitió capturar a estas dos personas.

Juan Castillo

Nicolás Medina

Durante esta jornada, el Gobierno confirmó la detención de 2 hombres que estarían vinculados al ataque incendiario registrado el pasado miércoles en Contulmo, región del Biobío.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, detalló que “la información oportuna permitió la intervención de Carabineros y la cooperación de la Armada, lo que permitió la detención de esas dos personas con armamento“.

Además, valoró la cooperación entre las policías y la Armada que permitió capturar a estas dos personas.

Este es un ejemplo de que el trabajo integrado y el trabajo cooperativo tienen respuestas ágiles. Y ese es un desarrollo de compartir información, pero sobre todo de cooperación entre Carabineros, la Policía de Investigaciones y las Fuerzas Armadas en la Macrozona Sur. Sin ese resultado conjunto hubiese sido imposible la detención”, agregó.

El atentado ocurrido en Contulmo tuvo lugar el pasado miércoles, donde decenas de desconocidos incendiaron maquinaria y vehículos utilizados en una faena forestal.

Al llegar al sitio del suceso, personal policial encontró un lienzo reivindicativo firmado por la agrupación Weichan Auka Mapu (WAM), en la cual exigían “justicia y libertad”.

