Menor de edad mata a joven en centro de rehabilitación en Buin: esto se sabe del ataque

Un adolescente de 15 fue detenido por la PDI y será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de San Bernardo.

Agencia UNO | Imagen referencial

Agencia UNO | Imagen referencial / Diego Martin

Durante la madrugada de este miércoles, la Policía de Investigaciones detuvo a un adolescente de 15 años acusado de asesinar a un joven de 19 al interior de un centro de rehabilitación de alcohol y drogas ubicado en la comuna de Buin.

El ataque ocurrió en el sector conocido como El Quincho del recinto, donde ambos jóvenes convivían como residentes temporales. Tras la agresión, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital local, donde falleció horas más tarde debido a la gravedad de las heridas.

El subcomisario Felipe Ortiz, de la Brigada de Homicidios Metropolitana, señaló que “al examen externo se logró verificar que mantenía una lesión cortante, la cual había sido producida al interior del centro de rehabilitación”.

El funcionario añadió que, tras diversas diligencias, entrevistas y levantamiento de evidencia, se logró establecer la dinámica de los hechos, lo que permitió la detención del imputado, quien será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de San Bernardo durante la mañana.

