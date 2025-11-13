;

Carabinero siguió y baleó a delincuentes tras encerrona en Colina: dos ladrones quedaron graves

Los heridos son menores de 15 y 17 años.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Durante la noche del pasado miércoles, un mayor de Carabineros siguió y disparó contra una banda de delincuentes que previamente habían realizado un robo del tipo encerrona en Colina.

El hecho ocurrió cuando el uniformado, que volvía a su hogar, se percata de que los antisociales habían perpetrado el atraco en contra de una mujer por la caletera de la autopista General San Martín.

Por ello, inició un seguimiento a distancia, lo que terminó en disparos en contra de los ladrones, luego de que estos lo apuntaran con un arma de fuego.

Producto de esto, dos de los ocupantes del vehículo, menores de 15 y 17 años, fueron baleados, y se encuentran en estado grave, pero fuera de riesgo vital.

En tanto, otros dos sujetos mayores fueron detenidos por el oficial de Carabineros.

