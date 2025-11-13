Adolescente de 15 años apuñala y mata a joven en centro de rehabilitación en Buin

29 DE NOVIEMBRE 2024 / ÑUÑOA FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO / Lukas Solis

Durante la tarde del miércoles, un adolescente de 15 años fue detenido por la Policía de Investigaciones tras ser acusado de apuñalar a un joven de 19 años al interior de un centro de rehabilitación de alcohol y drogas.

En concreto, el hecho ocurrió en el sector conocido como El Quincho del recinto, donde ambos jóvenes mantenían residencia temporal.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital local, pero falleció horas después debido a la gravedad de las heridas.

En tanto, la Brigada de Homicidios quedó a cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del ataque.