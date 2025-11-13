;

Adolescente de 15 años apuñala y mata a joven en centro de rehabilitación en Buin

La víctima, de 19 años, murió horas después en el hospital, mientras la PDI indaga las causas del ataque.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

29 DE NOVIEMBRE 2024 / ÑUÑOAFOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

29 DE NOVIEMBRE 2024 / ÑUÑOA FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO / Lukas Solis

Durante la tarde del miércoles, un adolescente de 15 años fue detenido por la Policía de Investigaciones tras ser acusado de apuñalar a un joven de 19 años al interior de un centro de rehabilitación de alcohol y drogas.

Revisa también:

ADN

En concreto, el hecho ocurrió en el sector conocido como El Quincho del recinto, donde ambos jóvenes mantenían residencia temporal.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital local, pero falleció horas después debido a la gravedad de las heridas.

En tanto, la Brigada de Homicidios quedó a cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del ataque.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad