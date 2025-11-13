Dinamarca regula el acceso a redes sociales y fija la edad mínima para su uso / Jacques Julien

Durante este miércoles, el Gobierno de Dinamarca anunció una normativa que fija una edad mínima nacional de 15 años para que los usuarios puedan registrarse en determinadas plataformas de redes sociales.

Según el Ministerio de Digitalización, se trata del primer marco de este tipo dentro de la Unión Europea y busca reforzar la protección de los menores en el entorno digital.

El acuerdo establece que adolescentes menores de 15 años no podrán abrir cuentas por decisión propia en plataformas que incluyan contenido o funciones consideradas perjudiciales.

El acceso será posible desde los 13 años solo con consentimiento expreso de padres o tutores, con el objetivo de dar más tiempo a los niños para actividades no digitales y favorecer un desarrollo equilibrado.

La ministra de Digitalización valoró el consenso alcanzado y sostuvo que la medida representa “un avance significativo en la protección de la infancia en línea”. En tanto, el diputado moderado Rasmus Lund-Nielsen afirmó que era necesario regular “un entorno que, según datos recientes, ha modificado los hábitos sociales y de salud de la población joven”.

El acuerdo incorpora mecanismos de control para prevenir abuso digital y exposición inadecuada. Entre ellos están la supervisión de contenidos ofensivos, la regulación de publicidad dirigida a menores y la limitación del uso de imágenes de niños y adolescentes en anuncios comerciales, medidas contempladas en la Ley de Prácticas Comerciales danesa.

El debate sobre la responsabilidad de las plataformas se ha intensificado tras informes internacionales. En octubre, Amnistía Internacional había advertido fallas en la protección de usuarios jóvenes de TikTok, indicando que algunos algoritmos exponían a adolescentes a contenido asociado a depresión o ideas suicidas.