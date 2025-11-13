FIFA revela a los nominados al premio Puskás y Marta al mejor gol del año: todos los candidatos y cómo votar
Los ganadores se elegirán a través de los votos del público y un panel conformado por FIFA Legends.
La FIFA dio a conocer este jueves a los candidatos a ganar los premios Puskás y Marta, que se otorgan a los mejores goles del año tanto en el fútbol masculino como femenino, respectivamente.
Ambos ganadores se conocerán en la gala de los Premios The Best. Los tantos que pudieron ingresar en la lista debieron ser marcados entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025.
Al igual que el año pasado, los vencedores se elegirán a través de los votos del público en la página web de la FIFA y por medio de un panel formado por FIFA Legends, teniendo ambos el mismo peso para determinar las elecciones en cada categoría.
A nivel masculino, cuatro sudamericanos forman parte del listado: los brasileños Alerrandro (Vitória) y Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica), y los argentinos Pedro dela Vega (Seattle Sounders, Estados Unidos) y Santiago Montiel (Independiente).
También destacan otros nombres como Alessandro Deiola (Cagliari), Declan Rice(Arsenal), Rizky Ridho (Persija Jakarta), Kévin Rodrigues (Kasımpaşa) y Lamine Yamal (Barcelona).
En el fútbol femenino, la leyenda brasileña Marta (Orlando Pride, Estados Unidos), por quien se adoptó el nombre del premio, es una de las nominadas. La otra sudamericana es la argentina Kishi Núñez (Boca Juniors).
Todos los nominados los premios Puskás y Marta
Premio Puskás
- Alerrandro | Vitória-Cruzeiro 19 de agosto de 2024
- Alessandro Deiola | Cagliari-Venezia | 18 de mayo de 2025
- Pedro de la Vega | Cruz Azul-Seattle Sounders | 31 de julio de 2025
- Santiago Montiel | Independiente-Independiente Rivadavia | 11 de mayo de 2025
- Amr Nasser | Al Ahly-Pharco | 17 de abril de 2025
- Carlos Orrantía | Querétaro-Atlas | 16 de abril de 2025
- Lucas Ribeiro | Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund | 21 de junio de 2025
- Declan Rice | Arsenal-Real Madrid | 8 de abril de 2025
- Rizky Ridho | Persija Jakarta-Arema | 9 de marzo de 2025
- Kévin Rodrigues | Kasımpaşa-Rizespor | 9 de febrero de 2025
- Lamine Yamal | Espanyol-Barcelona | 15 de mayo de 2025
Premio Marta
- Jordyn Bugg | North Carolina Courage-Seattle Reign | 22 de marzo de 2025
- Mariona Caldentey | Olympique de Lyon-Arsenal | 27 de abril de 2025
- Ashley Cheatley | Brentford-Ascot United |3 de noviembre de 2024
- Kyra Cooney-Cross | Alemania-Australia | 28 de octubre de 2024
- Jon Ryong-jong | RPD de Corea-Argentina | 2 de septiembre de 2024
- Marta | Orlando Pride-Kansas City Current | 17 de noviembre de 2024
- Vivianne Miedema | Gales-Países Bajos |5 de julio de 2025
- Kishi Núñez | Argentina-Costa Rica |8 de septiembre de 2024
- Lizbeth Ovalle | Tigres-Guadalajara | 3 de marzo de 2025
- Ally Sentnor | Estados Unidos-Colombia | 20 de febrero de 2025
- Khadija Shaw | Hammarby-Manchester City | 21 de noviembre de 2024.
