FIFA revela a los nominados al premio Puskás y Marta al mejor gol del año: todos los candidatos y cómo votar

La FIFA dio a conocer este jueves a los candidatos a ganar los premios Puskás y Marta, que se otorgan a los mejores goles del año tanto en el fútbol masculino como femenino, respectivamente.

Ambos ganadores se conocerán en la gala de los Premios The Best. Los tantos que pudieron ingresar en la lista debieron ser marcados entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025.

Al igual que el año pasado, los vencedores se elegirán a través de los votos del público en la página web de la FIFA y por medio de un panel formado por FIFA Legends, teniendo ambos el mismo peso para determinar las elecciones en cada categoría.

A nivel masculino, cuatro sudamericanos forman parte del listado: los brasileños Alerrandro (Vitória) y Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica), y los argentinos Pedro dela Vega (Seattle Sounders, Estados Unidos) y Santiago Montiel (Independiente).

🤩 ¡NOMINADO AL PUSKÁS 2025! ¿Se acuerdan de la infernal chilena de Santiago Montiel ante Independiente Rivadavia? ¡Competirá por quedarse con el premio al mejor gol del año!



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2025

También destacan otros nombres como Alessandro Deiola (Cagliari), Declan Rice(Arsenal), Rizky Ridho (Persija Jakarta), Kévin Rodrigues (Kasımpaşa) y Lamine Yamal (Barcelona).

— SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2025

En el fútbol femenino, la leyenda brasileña Marta (Orlando Pride, Estados Unidos), por quien se adoptó el nombre del premio, es una de las nominadas. La otra sudamericana es la argentina Kishi Núñez (Boca Juniors).

¡GOLAZO DE ARGENTINA! 🤯



🔥 Kishi Núñez vio a la arquera adelantada y le pegó desde lejos.



— DSPORTS (@DSports) September 8, 2024

Todos los nominados los premios Puskás y Marta

Premio Puskás

Alerrandro | Vitória-Cruzeiro 19 de agosto de 2024

Alessandro Deiola | Cagliari-Venezia | 18 de mayo de 2025

Pedro de la Vega | Cruz Azul-Seattle Sounders | 31 de julio de 2025

Santiago Montiel | Independiente-Independiente Rivadavia | 11 de mayo de 2025

Amr Nasser | Al Ahly-Pharco | 17 de abril de 2025

Carlos Orrantía | Querétaro-Atlas | 16 de abril de 2025

Lucas Ribeiro | Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund | 21 de junio de 2025

Declan Rice | Arsenal-Real Madrid | 8 de abril de 2025

Rizky Ridho | Persija Jakarta-Arema | 9 de marzo de 2025

Kévin Rodrigues | Kasımpaşa-Rizespor | 9 de febrero de 2025

Lamine Yamal | Espanyol-Barcelona | 15 de mayo de 2025

Premio Marta

Jordyn Bugg | North Carolina Courage-Seattle Reign | 22 de marzo de 2025

Mariona Caldentey | Olympique de Lyon-Arsenal | 27 de abril de 2025

Ashley Cheatley | Brentford-Ascot United |3 de noviembre de 2024

Kyra Cooney-Cross | Alemania-Australia | 28 de octubre de 2024

Jon Ryong-jong | RPD de Corea-Argentina | 2 de septiembre de 2024

Marta | Orlando Pride-Kansas City Current | 17 de noviembre de 2024

Vivianne Miedema | Gales-Países Bajos |5 de julio de 2025

Kishi Núñez | Argentina-Costa Rica |8 de septiembre de 2024

Lizbeth Ovalle | Tigres-Guadalajara | 3 de marzo de 2025

Ally Sentnor | Estados Unidos-Colombia | 20 de febrero de 2025

Khadija Shaw | Hammarby-Manchester City | 21 de noviembre de 2024.