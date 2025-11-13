Enemiga de Chile: Instagram de Nikki Bella se llena de recetas tras maletera traición a Stephanie Vaquer

Pese a que el rumbo de la historia estaba cantado desde hace varios días, igualmente la traición de Nikki Bella a Stephanie Vaquer generó conmoción en WWE, pero sobre todo malestar en los fanáticos chilenos.

Esto luego de que la excampeona de las Divas y expareja de John Cena atacara por la espalda a “La Primera”, mientras la chilena celebraba tras una exitosa defensa de su Campeonato Mundial.

A través de sus redes sociales, Vaquer emplazó duramente a Nikki Bella con un amenazador mensaje. “Confié en ti. Te di mi amistad honesta sin conocerte realmente... Pero tú tampoco me conocías”, escribió en su cuenta de Instagram.

“No perdono, no olvido, y nunca he mostrado misericordia... Nikki, jugaste con fuego y yo soy el fuego”, afirmó la chilena.

Sin embargo, esta situación en redes sociales no quedó ahí, ya que como es costumbre, miles de fanáticos fueron a la cuenta de Nikki Bella y la llenaron de recetas.

Desde el tradicional brebaje borgoña, hasta el pastel de choclo o cochayuyo relleno, son parte de las preparaciones que se pueden leer en los comentarios de la luchadora norteamericana.