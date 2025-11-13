;

Enemiga de Chile: Instagram de Nikki Bella se llena de recetas tras maletera traición a Stephanie Vaquer

La excampeona de las Divas atacó a “La Primera” mientras celebraba por su exitosa defensa del Campeonato Mundial.

Juan Castillo

Getty Images

Getty Images

Pese a que el rumbo de la historia estaba cantado desde hace varios días, igualmente la traición de Nikki Bella a Stephanie Vaquer generó conmoción en WWE, pero sobre todo malestar en los fanáticos chilenos.

Esto luego de que la excampeona de las Divas y expareja de John Cena atacara por la espalda a “La Primera”, mientras la chilena celebraba tras una exitosa defensa de su Campeonato Mundial.

Revisa también:

ADN

A través de sus redes sociales, Vaquer emplazó duramente a Nikki Bella con un amenazador mensaje. “Confié en ti. Te di mi amistad honesta sin conocerte realmente... Pero tú tampoco me conocías”, escribió en su cuenta de Instagram.

“No perdono, no olvido, y nunca he mostrado misericordia... Nikki, jugaste con fuego y yo soy el fuego”, afirmó la chilena.

Sin embargo, esta situación en redes sociales no quedó ahí, ya que como es costumbre, miles de fanáticos fueron a la cuenta de Nikki Bella y la llenaron de recetas.

Desde el tradicional brebaje borgoña, hasta el pastel de choclo o cochayuyo relleno, son parte de las preparaciones que se pueden leer en los comentarios de la luchadora norteamericana.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad