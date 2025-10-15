;

Stephanie Vaquer y su triunfo en la WWE: revelan el millonario valor del cinturón que ganó la chilena en Crown Jewel

“La Primera” sigue haciendo historia y se consolida como la mejor luchadora del mundo.

Juan Castillo

Stephanie Vaquer se consolidó como la mejor luchadora femenina del mundo tras derrotar a la campeona de WWE, Tiffany Stratton, en el evento Crown Jewel Perth 2025.

“La Primera” se impuso en la lucha ‘Campeona vs. Campeona’, y se quedó con el cinturón fabricado especialmente para el evento.

Medios especializados han destacado lo lujoso y ostentoso que es el título de Vaquer, el cual ya tiene un precio estimado.

Revelan el millonario valor del cinturón que ganó Stephanie Vaquer

Según el medio Sportskeeda, el título de Crown Jewel femenino está adornado con 50 quilates de diamantes y más de 3.000 piedras preciosas.

Esto haría que su valor esté por sobre el millón de dólares (más de $950 millones de pesos).

El portal profundiza y detalla que la diferencia entre los cinturones masculino y femenino es mínima (3.356 piedras incrustadas vs. 3.273), pero que el campeonato ganado por Seth Rollins es ligeramente más costoso.

Cabe recordar que los campeones consagrados en Crown Jewel no portan el cinturón, ya que fue creado para ser disputado en este exclusivo evento de WWE.

Getty Images

