En el último episodio de Monday Night RAW, la luchadora chilena Stephania Vaquer brilló, pero sufrió su primera traición desde que arribó a WWE.

“La Primera” protagonizó una buena defensa del Campeonato Mundial Femenino ante Raquel Rodríguez, combate que tuvo sus momentos, pero que sin duda mejoró al final.

Pese a las intervenciones y desconcentraciones, la representante nacional mantuvo su cinturón y extendió su racha de ser la luchadora con más triunfos televisados en 2025.

Sin embargo, la noche, que estaba llena de sorpresas, le dio a Vaquer su primera traición por quien consideraba su amiga: Nikki Bella la atacó por la espalda mientras la chilena celebraba su victoria.

Si bien el turn heel se veía venir, el hecho impactó y mostró a la miembro del Salón de la Fama de WWE como una verdadera amenaza para “La Primera” y su título mundial.

Solo resta esperar cómo se desarrollará esta historia de cara a Survivor Series, el próximo evento de WWE, donde lo más probable es que tanto Stephanie Vaquer como Nikki Bella se enfrenten por el campeonato.