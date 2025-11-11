VIDEO. Stephanie Vaquer sufre su primera traición en WWE: fue atacada por quien consideraba su amiga
“La Primera” había defendido con éxito su campeonato mundial antes de ser agredida.
En el último episodio de Monday Night RAW, la luchadora chilena Stephania Vaquer brilló, pero sufrió su primera traición desde que arribó a WWE.
“La Primera” protagonizó una buena defensa del Campeonato Mundial Femenino ante Raquel Rodríguez, combate que tuvo sus momentos, pero que sin duda mejoró al final.
Pese a las intervenciones y desconcentraciones, la representante nacional mantuvo su cinturón y extendió su racha de ser la luchadora con más triunfos televisados en 2025.
Revisa también:
Sin embargo, la noche, que estaba llena de sorpresas, le dio a Vaquer su primera traición por quien consideraba su amiga: Nikki Bella la atacó por la espalda mientras la chilena celebraba su victoria.
Si bien el turn heel se veía venir, el hecho impactó y mostró a la miembro del Salón de la Fama de WWE como una verdadera amenaza para “La Primera” y su título mundial.
Solo resta esperar cómo se desarrollará esta historia de cara a Survivor Series, el próximo evento de WWE, donde lo más probable es que tanto Stephanie Vaquer como Nikki Bella se enfrenten por el campeonato.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.