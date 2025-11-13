¿De qué murió Jorge Lorenzo? Revelan complicado estado que atravesó el actor de “El Marginal”

El espectáculo argentino recibió un duro golpe esta semana luego de que informara la muerte del actor Jorge Lazcano a los 66 años.

Si bien contaba con una extensa carrera en Argentina, su nombre se masificó por todo el continente gracias al rol del guardia Capece en la serie El Marginal de Netflix. También fue parte de la producción derivada En el Barro.

La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores en sus redes sociales. "Acompañamos con nuestro afecto y respeto a sus seres queridos en este difícil momento", señalaron.

En un principio no se informó la causa del fallecimiento, pero una actualización del medio Pronto entregó más detalles.

“Estaba internado desde septiembre por un problema cardíaco. Pero luego se fue complicando con un tema respiratorio, etcétera”, reveló Natalia Bocca, una de sus amigas.

“Jorge era un gran amigo, nos hicimos muy amigos. Trabajamos en varios proyectos juntos desde hace años”, añadió.

Lazcano participó en programas como ATAV 2,Casi Ángeles, Soy Gitano y El Jardín de bronce. En la pantalla grande trabajó en películas como La herida,1978,Miénteme, La larga noche de Francisco Sanctis, Cargo de conciencia, Hermanas, I Love Torito y La Rosales.