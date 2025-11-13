;

AUDIO. “¿Aló… mamá?“: Candidato de la UDI provoca indignación en redes sociales por campaña telefónica que simula un secuestro

“¡Ayúdame!”: pide una voz de una menor en el polémico mensaje usado por el ex alcalde de Colina.

Javiera Rivera

Una serie de críticas generó la campaña política del exalcalde de Colina y actual candidato a diputado Mario Olavarría Rodríguez, quien comenzó a difundir un mensaje telefónico con una simulación de secuestro.

El audio, que se ha viralizado en redes sociales, inicia con una voz diciendo: “¿Aló?, ¿mamá?, ¡ayúdame!”, lo que recuerda a las llamadas falsas de secuestro usadas en estafas telefónicas.

Segundos después, irrumpe la voz del propio Olavarría con su mensaje político:

“Estamos a un paso de que esto suceda en tu familia. De ti depende. Construcción de más cárceles, bajar la edad mínima de imputabilidad (...) Como diputado de derecha, la seguridad es lo más importante para mí”, se escucha decir en el registro.

Reacción de otros candidatos

Desde el Frente Amplio, la candidata Tatiana Urrutia también se refirió al hecho, señalando que el audio “reproduce la misma táctica usada por estafadores telefónicos”.

Más tarde, agregó: “Esta mañana fui víctima de una de esas llamadas y me dejó muy angustiada, porque pensé que era mi hija. Es impresentable que se juegue con el miedo y el dolor de las personas”.

El tono del mensaje también generó molestia entre usuarios de X (ex Twitter), quienes calificaron la estrategia como “de mal gusto” y “alarmista”.

Hasta el momento, el propio Mario Olavarría no se ha referido públicamente a la polémica.

