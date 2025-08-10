¿Recibes llamadas desconocidas? Estos números te ayudarán a detectar estafas telefónicas en Chile

Para enfrentar el creciente problema de las llamadas telefónicas falsas, las autoridades han implementado una nueva medida que busca proteger a los usuarios.

A partir del miércoles 13 de agosto, todas las llamadas comerciales realizadas por empresas a personas que no son sus clientes deberán provenir de números específicos y claramente identificables.

Esto permitirá a los usuarios reconocer rápidamente cuándo una llamada es legítima o podría tratarse de una posible estafa.

Al limitar el uso de estos números para llamadas comerciales, se reduce el espacio para que estafadores utilicen números falsos o no autorizados, dificultando así sus intentos de fraude.

Números clave que debes conocer para evitar estafas

Entre los números que serán empleados para estas llamadas legítimas destacan:

: Uno de los prefijos autorizados para llamadas comerciales a no clientes, que ayuda a distinguirlas de posibles fraudes. 600: Tradicionalmente usado por muchas empresas, este prefijo también será obligatorio para llamadas identificadas, lo que facilita su reconocimiento.

El cumplimiento de esta normativa no solo protege a los usuarios, sino que también promueve una comunicación más segura y confiable entre empresas y consumidores.

Consejos para protegerte de estafas telefónicas