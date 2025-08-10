¿Recibes llamadas desconocidas? Estos números te ayudarán a detectar estafas telefónicas en Chile
A partir del 13 de agosto, solo ciertos números podrán usarse para ofrecer productos y servicios.
Para enfrentar el creciente problema de las llamadas telefónicas falsas, las autoridades han implementado una nueva medida que busca proteger a los usuarios.
A partir del miércoles 13 de agosto, todas las llamadas comerciales realizadas por empresas a personas que no son sus clientes deberán provenir de números específicos y claramente identificables.
Esto permitirá a los usuarios reconocer rápidamente cuándo una llamada es legítima o podría tratarse de una posible estafa.
Al limitar el uso de estos números para llamadas comerciales, se reduce el espacio para que estafadores utilicen números falsos o no autorizados, dificultando así sus intentos de fraude.
Revisa también
Números clave que debes conocer para evitar estafas
Entre los números que serán empleados para estas llamadas legítimas destacan:
- 809: Uno de los prefijos autorizados para llamadas comerciales a no clientes, que ayuda a distinguirlas de posibles fraudes.
- 600: Tradicionalmente usado por muchas empresas, este prefijo también será obligatorio para llamadas identificadas, lo que facilita su reconocimiento.
El cumplimiento de esta normativa no solo protege a los usuarios, sino que también promueve una comunicación más segura y confiable entre empresas y consumidores.
Consejos para protegerte de estafas telefónicas
- No compartas información personal ni financiera por teléfono sin verificar la identidad del interlocutor.
- Evita devolver llamadas a números desconocidos sin antes confirmar su legitimidad.
- Desconfía de ofertas inesperadas o que generen presión para tomar decisiones rápidas.
- Utiliza bloqueadores de llamadas o apps de seguridad para filtrar números sospechosos.
- Reporta cualquier llamada fraudulenta a las autoridades competentes.