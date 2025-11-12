Municipalidad de Santiago paraliza de obras en La Moneda por falta de permisos: esto respondió el Gobierno

Durante este miércoles, la Municipalidad de Santiago ordenó detener las obras de remodelación que se realizaban en el Palacio de La Moneda, argumentando la ausencia de permisos correspondientes.

Según el municipio, la sede de Gobierno está declarada como monumento histórico y se emplaza además en una zona de conservación patrimonial, por lo que cualquier intervención en su fachada o instalación de andamios requiere autorización previa de la Dirección de Obras Municipales.

“Nos parece una buena iniciativa, no tenemos inconvenientes con eso, pero no se habían cumplido las normas legales al respecto. Por eso, la Dirección de Obras dispuso la paralización mientras no se regularice todo”, señaló Desbordes.

Además, agregó que los antecedentes ingresaron recién el martes, “pero están incompletos, y esperamos que pronto se entregue todo lo necesario para autorizar la obra si se cumplen los requisitos legales. Aquí la norma es una sola: la ley se cumple, y eso aplica para todos, desde el más humilde de los locales comerciales hasta la Casa de Gobierno”.

Explicación del Gobierno

Desde La Moneda, la ministra vocera Camila Vallejo respondió que se trata de trabajos de mayor envergadura, no solo en la fachada del edificio. “Desconozco lo que ha señalado la Municipalidad, algo que deberá responder la Administración o el Ministerio de Obras Públicas. Todas las obras avanzan en función de los permisos que se van obteniendo. No es solo un cambio de fachada, sino obras mayores al interior de la Moneda, en un objeto de Estado”, afirmó.

En ese contexto, añadió que las mejoras buscan adecuar espacios laborales y de seguridad para los funcionarios que permanecen en distintas administraciones.

El municipio ya notificó a la directora administrativa de Presidencia, Antonia Illanes.