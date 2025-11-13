;

Fue seleccionado chileno, es ofrecido a los tres grandes del fútbol nacional, pero su futuro estaría en Asia

En conversación con ADN Deportes, Ricardo Alegría, representante de Steffan Pino, dio pistas respecto del futuro del delantero.

Carlos Madariaga

Carlos Vásquez

Fue seleccionado chileno, es ofrecido a los tres grandes del fútbol nacional, pero su futuro estaría en Asia

Fue seleccionado chileno, es ofrecido a los tres grandes del fútbol nacional, pero su futuro estaría en Asia / Marco Muga

Deportes Iquique se mantiene en plena batalla por evitar el descenso a la Primera B, escenario que también condiciona el futuro deportivo de su plantel.

Al respecto, una de las figuras de los “Dragones Celestes” es Steffan Pino, quien lleva cinco goles en la campaña del club y que podría estar viviendo sus últimas semanas en el equipo.

“Fue ofrecido a los tres equipos grandes. En Colo Colo podría pelear un puesto, en la UC también, aunque sabemos lo que es Zampedri. Steffan podría compartir cancha con él. En la U hay que ver los delanteros que se quedan”, reconoció, en diálogo con ADN Deportes, su representante, Ricardo Alegría.

Sin embargo, más allá de aquel escenario, planteó que Steffan Pino no vendrá a jugar a Santiago.

“Su futuro está más en el extranjero que en Chile. De Asia lo han venido a buscar todos los años y ahí se está avanzando de manera rápida con dos equipos de allá, pero la última palabra la tiene Deportes Iquique”, recalcó Ricardo Alegría.

“Creo que su carrera va en esa dirección, va a jugar en el extranjero el año que viene”, cerró en ADN Deportes el representante del atacante de 31 años.

