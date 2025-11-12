Tras azotar con fuerza en Filipinas: evacúan a más de 8.000 personas en Taiwán por tifón Fung-wong
En su paso por Filipinas, la tormenta provocó lluvias torrenciales e inundaciones severas que dejaron al menos 18 muertos.
Más de 8.000 personas fueron evacuadas antes de la llegada del tifón Fung-wong, un temporal que, aunque se ha degradado a tormenta tropical en las últimas horas, ha provocado inundaciones en varias zonas de la costa oriental de la isla.
A las 12:15 horas (04:15 GMT), la tormenta se ubicaba a unos 130 kilómetros al oeste del extremo meridional de la isla, con vientos máximos sostenidos de 64,8 kilómetros por hora (km/h), según la Agencia Meteorológica Central (CWA).
Revisa también
El Comando Central de Operaciones de Emergencia indicó que se habían registrado 349 incidentes de diversa consideración en todo el territorio insular, de los cuales 99 corresponden a inundaciones, consignó la agencia de noticias CNA.
Se esperan fuertes lluvias por el tifón Fung-wong
Para la CWA, Fung-wong representa una amenaza para el sur de Taiwán. Se espera que provoque fuertes lluvias en las regiones central y meridional durante la noche.
Este fin de semana, el tifón azotó Filipinas, dejando a su paso lluvias torrenciales e inundaciones severas que provocaron al menos 18 muertos y obligaron a la evacuación preventiva de 1,4 millones de personas en la isla Luzón.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.