Actor de Los Vengadores enfrenta grave denuncia de directora china: “Me mandó fotos porno y amenazó con deportarme”

El actor estadounidense Jeremy Renner, reconocido por su papel como Ojo de Halcón en Los Vengadores de Marvel, enfrenta una nueva controversia tras ser acusado por la directora china Yi Zhou de acoso sexual, comportamiento violento y amenazas.

La creativa, de 37 años, aseguró a través de Instagram y del Daily Mail que el intérprete le envió “imágenes pornográficas no solicitadas” y que la intimidó con llamar al servicio de inmigración para deportarla cuando lo confrontó por su conducta.

La cineasta, quien trabajó con Renner en el documental Chronicles of Disney y en la película animada Stardust Future, sostuvo que el actor “se aprovechó de su poder” durante una breve relación iniciada en junio pasado.

“Me sedujo con promesas románticas y me hizo creer que buscaba algo serio. Pero cuando pedí respeto, su reacción fue aterradora”, escribió Zhou, quien también relató un episodio en que Renner, supuestamente ebrio, habría gritado durante horas mientras ella se encerraba en una habitación “por miedo a que entrara”.

La directora afirmó que conserva mensajes, registros y fotografías que probarían el acoso. Además, lanzó en redes sociales la campaña #CancelJeremyRenner, llamando a cineastas y miembros de la Academia a respaldar su denuncia.

“Falsas, indignantes y altamente difamatorias”

La respuesta del actor no tardó. A través de su abogado, Marty Singer, Renner calificó las acusaciones como “falsas, indignantes y altamente difamatorias”. Según su defensa, Zhou habría iniciado esta ofensiva después de que el actor “rechazara sus insinuaciones románticas” y se negara a promocionar sus proyectos.

El equipo legal del actor sostiene que ambos se conocieron en julio en un hotel de Nevada durante una entrevista para el documental, donde habrían mantenido un “breve encuentro consensuado”. Desde entonces, aseguran, el exMarvel no ha vuelto a tener contacto con la cineasta y ha ignorado “cientos de mensajes indeseados” de su parte.