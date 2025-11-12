;

Sorpresa en “El Internado”: figura de “Casado con hijos” se suma al reality de Mega

Una medida de la producción del programa de telerrealidad que viene luego de no haber logrado los resultados esperados.

Alejandro Basulto

El actor y comediante Fernando Godoy asumirá un nuevo reto televisivo tras ser confirmado como parte del equipo de animadores del reality El Internado, emitido por Mega.

Su llegada se produce luego de que Tita Ureta decidiera suspender su participación en el programa por motivos personales, decisión que fue comprendida por la producción.

El intérprete, reconocido por su versatilidad y carisma, acaba de finalizar una exitosa temporada liderando el espacio de concursos ¿A qué costo?, también de la señal privada. Ahora, se prepara para sumergirse por primera vez en el mundo de la telerrealidad desde una perspectiva distinta a la actuación.

Fernando Godoy adelantó que enfrenta este nuevo ciclo profesional “con muchas ganas. Me gusta aprender y me gusta crecer. Me gusta salir de mi zona de confort también. Es superinteresante poder vivir un reality desde adentro”.

Asimismo, el actor detalló cómo será su participación en el programa: “Mi rol será alegre. No voy al conflicto, no voy al choque, sino que más que nada compartiré con los chiquillos y hacer que disfruten y se prendan“.

Mal que mal están encerrados, llevan harto tiempo y eso lleva estrés y cansancio. Por eso entraré a darles toda la energía del mundo para hacerlos reír mucho y que lo pasemos bien todos”, concluyó el también comediante.

