Confirman que hijos de Arturo Vidal y Marité Matus sufrieron grave accidente de tránsito: el auto en el que iban se volcó

Cecilia Gutiérrez dio a conocer la situación que ocurrió el pasado fin de semana, y afirmó que se comunicó con Marité Matus.

Ruth Cárcamo

La periodista Cecilia Gutiérrez generó preocupación en redes sociales al revelar que los hijos de Arturo Vidal y María Teresa Matus sufrieron un accidente de tránsito durante la noche del pasado sábado.

Mediante una historia de Instagram, la panelista de Primer Plano calificó como “grave” el siniestro. “Iban con el hermano de Marité, que se volcó en el auto, pero afortunadamente no hubo daños físicos, solo lo material del auto”, detalló.

“Pasaron mucho susto, estuvieron muy preocupados, pero ahora están muy agradecidos de que no pasó nada, que fue solo el susto y de que ellos están bien”, añadió.

“Tuve la posibilidad de comunicarme con ella...”

También Cecilia Gutiérrez dijo que se contactó con María Teresa Matus: “Tuve la posibilidad de comunicarme con ella y me decía que están muy agradecidos de Dios de que no les haya pasado nada grave, porque el accidente sí lo fue”.

María Teresa Matus

De momento, ni Arturo Vidal ni Matus se han referido públicamente al accidente a través de los medios ni tampoco en las redes sociales.

