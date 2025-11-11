“Te entiendo (...) está empezando un nueva etapa en tu vida”: Karol Lucero le entrega consejos a una seguidora que le fue infiel a su marido

Karol Lucero, uno de los rostros más mediáticos de la farándula nacional, recibió en sus redes sociales un mensaje dramático de una seguidora que confesó haber sido infiel a su esposo y estar atravesando una profunda crisis emocional.

“Engañé a mi esposo hace un año, no me habla, estoy con depre. No quiero vivir, lo perdí todo”﻿, escribió la usuaria. Frente a esto, el ex rostro televisivo, quien viene de estar en el centro de la polémica por su propia infidelidad a Fran Virgilio, se animó a entregar un consejo.

“Qué duro lo que me compartes. Leí todos los mensajes que me escribiste y te entiendo. Cuando traicionamos a alguien que amamos, no sólo se quiebra la relación, también nos fallamos a nosotros mismos”, agregó a modo de reflexión empática.

“Ese dolor es normal, y es válido que lo estés atravesando”﻿. Además, insistió en que ese momento difícil es solo el inicio para reconstruirse, destacando que la persona afectada debe asumir la responsabilidad y no quedarse atrapada en el castigo o la culpa.

“La culpa solo sirve si se transforma en responsabilidad y crecimiento. No puedes vivir en autoagresión permanente. Eso no te repara. Sólo te destruye más (...) Estás aquí para aprender a vivir de manera más honesta contigo misma, aunque ahora duela”, expuso.

En otra parte de su mensaje, Lucero también hizo un llamado a la comprensión frente a quienes juzgan duramente a quienes cometen errores, aludiendo a que “nadie es perfecto, aunque muchos se crean así metiéndose en tu vida”.

“De esta mala decisión debe salir algo profundamente valioso, claridad sobre quién quieres ser y cómo quieres amar de ahora en adelante”﻿, agregó, intentando mirar desde una perspectiva optimista.

Por último, invitó a buscar apoyo emocional para no enfrentar la situación sola: “Habla. Llora, sostente en alguien. Respira. Un día a la vez, tu historia no ha terminado y no has perdido todo. Quizás, incluso, recién está empezando una nueva etapa en tu vida. Si tu amor ya no es correspondido el tiempo hará lo suyo. Sólo espera con calma”.

Así, Karol utiliza su experiencia para ofrecer una mirada empática y alentadora a quienes atraviesan momentos similares, poniendo énfasis en la posibilidad de aprender y crecer a partir de los errores del pasado.