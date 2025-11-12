Sistema de Admisión Escolar 2026 inicia Periodo Complementario de Postulación: ¿Quiénes deben sumarse al proceso?
Revisa aquí todas las fechas clave para inscribirse y obtener una vacante en establecimientos educacionales para el próximo año.
Este miércoles 12 de noviembre a las 09:00 horas se dio inicio al Periodo Complementario de Postulación del Sistema de Admisión Escolar (SAE) 2026 en Chile.
La instancia está dirigida a familias que no postularon en el Periodo Principal, que se quedaron sin establecimiento asignado o que, derechamente, rechazaron el resultado que apreció durante el mes de octubre.
Durante este nuevo proceso, disponible hasta las 14:00 horas del próximo miércoles 19 de noviembre, más de 7.500 lugares a nivel nacional, que aún cuentan con vacantes, estarán abiertos a postulaciones a través de la plataforma online www.sistemadeadmisión.cl.
Todo consiste en un periodo abierto, por lo que no influye postular primero. “Lo importante es realizar tu postulación con tiempo y revisar bien tus preferencias”, explica el Ministerio de Educación (Mineduc) en el sitio web ya mencionado.
Admisión Escolar en Chile: las próximas fechas claves del SAE
- Desde el 2 de diciembre: publicación de resultados para los casos de periodo complementario.
- Desde el 9 al 23 de diciembre: Matrículas en los establecimientos (hasta el día treinta solo en las regiones de Aysén y Magallanes).
Por lo demás, si se necesita más información o resolver preguntas, las personas pueden ingresar a Ayuda Mineduc, llamar al 600 600 2626, acceder a las redes sociales del sistema o visitar presencialmente las oficinas de Ayuda Mineduc, las Secretarías Ministeriales y los Departamentos Provinciales de Educación.
