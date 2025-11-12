;

Rendimientos dispares: los números de los principales candidatos a ser el nuevo “9″ de la U el 2026

En La Cisterna se mueven rápido pensando en el próximo año, y para ello tienen decidido ir por otro ariete.

Gonzalo Miranda

Los candidatos a ser el nuevo centro delantero de la U

Independiente clasifiquen a la Copa Sudamericana, o Copa Libertadores 2026, en la Universidad de Chile saben que la gran exigencia del próximo año, será levantar de una vez por todas el título del Campeonato Nacional.

Ya con dos años consecutivos quedándose con las ganas, pese a ser uno de los mejores equipos del torneo, en La Cisterna saben que la falta de gol les termina pasando la cuenta.

Si bien Lucas Di Yorio, Nicolás Guerra y Rodrigo Contreras han respondido, ninguno de los dos logró quedarse con la titularidad indiscutida.

Eso es lo que quieren en el CDA, y por eso otra vez apostarán por un nuevo centro delantero, y los nombres ya rondan: Felipe Mora, Juan Martín Lucero y Octavio Rivero.

El campeón con los azules en 2017 ha disputado un total de 41 partidos este 2025 con el Portland Timbers. Ostenta ocho goles y tres asistencias en 2.052 minutos disputados.

Otro de los candidatos es Juan Martín Lucero. El ex Colo Colo no lo pasa bien en Brasil con el Fortaleza, donde está cerca de perder la categoría. Pese a que su equipo no lo acompaña, ha jugado 50 partidos, donde marcó 11 goles y se anota una asistencia.

El último candidato es un viejo anhelo en La Cisterna. Octavio Rivero estuvo cerca de llegar a inicios del 2025, pero finalmente se quedó en Ecuador, donde con la camiseta del Barcelona SC anotó 11 goles en 34 partidos disputados.

