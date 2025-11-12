;

Qué se sabe del Alzheimer infantil, la extraña enfermedad que afecta a niños y no tiene cura

Se trata de un síndrome poco común que destruye el sistema nervioso de los menores.

Javiera Rivera

Casos recientes en Reino Unido y Brasil han vuelto a poner en el foco al llamado Alzheimer infantil, una enfermedad genética poco común y sin cura que provoca una pérdida progresiva de capacidades motoras y cognitivas en los niños.

En el Reino Unido, la historia de Tate, un niño de cuatro años diagnosticado con síndrome de Sanfilippo tipo A, ha generado conmoción mundial.

Su madre, Tammy McDaid, contó a la BBC que el menor fue diagnosticado inicialmente con autismo, pero una resonancia magnética posterior reveló signos de demencia. “Mi guapo niño no llegará a cumplir 18 años. Tengo el corazón roto”, expresó.

En Brasil, un caso similar conmovió a miles de personas. Zilânda Rêgo, una agricultora de 35 años, descubrió que sus dos hijos, Kelver y Lara, también padecen el síndrome de Sanfilippo.

Ambos comenzaron a mostrar síntomas distintos: su hijo presentó caídas y pérdida del habla, mientras que su hija, más estable, fue diagnosticada tras exámenes genéticos.

La enfermedad llegó a mi vida de una forma muy cruel y tuve que aprender sola. Nadie me explicó lo que era”, relató la madre, quien hoy utiliza sus redes sociales para ayudar a otras familias.

ADN

Síndrome de Sanfilippo o Alzheimer infantil

El Síndrome de Sanfilippo —también conocido como Alzheimer infantil— es un trastorno genético neurodegenerativo que comienza entre los 1 y 4 años de edad, cuando el cuerpo no puede degradar la sustancia llamada heparán sulfato.

Lo anterior, provoca deterioro neurológico progresivo, pérdida de habilidades motoras y cognitivas, convulsiones y, en la mayoría de los casos, una esperanza de vida que no supera la adolescencia.

Además, hasta la fecha no existe cura aprobada; los tratamientos disponibles se centran en aliviar síntomas, mientras la investigación —como la terapia génica y la reducción de sustratos— aún se encuentra en fases clínicas tempranas.

