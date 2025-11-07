;

Estar en contacto con la naturaleza fortalece las defensas de los niños, según estudio

A raíz de los resultados, el país a cargo de la investigación amplió el proyecto a más de 40 guarderías.

Javiera Rivera

Un estudio realizado en guarderías de Finlandia reveló que el contacto frecuente de los niños con la naturaleza, plantas y espacios verdes puede fortalecer su sistema inmunológico.

La investigación fue publicada en la revista Science Advances y liderada por el científico Aki Sinkkonen del Instituto de Recursos Naturales de Finlandia (LUKE).

En ella, se demostró que los menores que tienen mayor contacto con la naturaleza desarrollan una microbiota más diversa en la piel, la boca y el intestino, lo que se traduce en mayores defensas.

Durante la investigación, los patios de las guarderías fueron transformados con suelos forestales, huertos y plantas autóctonas.

Tras varias semanas de exposición, los niños presentaron más células T, esenciales para combatir virus y bacterias, y una reducción de microbios dañinos como Streptococcus y Clostridium.

“Es la primera vez que se comprueba que incorporar elementos naturales en entornos urbanos puede ofrecer protección contra enfermedades”, destacó Sinkkonen.

A raíz de los resultados, Finlandia amplió el proyecto a más de 40 guarderías del país, con el apoyo del gobierno, que busca evaluar el impacto a largo plazo.

