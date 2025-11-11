;

Virus respiratorios mantienen alta circulación en Chile: positividad supera el 50%

A pesar del aumento de las temperaturas, la circulación viral sigue alta en el país.

Javiera Rivera

Virus respiratorios mantienen alta circulación en Chile: positividad supera el 50%

Virus respiratorios mantienen alta circulación en Chile: positividad supera el 50% / Dalibor Despotovic

A pesar de las altas temperaturas y la llegada de la primavera, los virus respiratorios siguen circulando con fuerza en Chile.

Según el último informe del Instituto de Salud Pública (ISP), más del 50% de las muestras analizadas resultaron positivas, con la influenza A como el virus predominante.

De acuerdo con los datos del ISP, de 3.829 muestras tomadas en los centros centinela, el 52% arrojó resultado positivo.

La influenza A concentró el 35,2% de los casos, seguida por el rinovirus (26,1%) y el parainfluenza (12,3%). El mayor número de contagios se concentra en niños y adolescentes de entre 5 y 14 años.

Al respecto, el jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, Jorge Vilches, explicó a La Tercera, que aunque cerca de 8 millones de personas ya se vacunaron contra la influenza, “es fundamental que quienes aún no lo han hecho se protejan”.

Revisa también

ADN

Los especialistas atribuyen este fenómeno a los cambios en el comportamiento de los virus después de la pandemia y a la disminución progresiva de la inmunidad otorgada por la vacuna.

En tanto, desde el Minsal reiteraron el llamado a mantener medidas preventivas básicas como el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla en caso de síntomas respiratorios y evitar aglomeraciones.

Contenido patrocinado

&#039;Cuidando al Cuidador&#039;: La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

'Cuidando al Cuidador': La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

Tras el éxito de &#039;El Muro&#039;: confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Tras el éxito de 'El Muro': confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: &#039;Estoy pasándola bien ahora&#039;

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: 'Estoy pasándola bien ahora'

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

Spotify agrega herramienta para entender las letras de &#039;LUX&#039;: Contienen 13 idiomas distintos

Spotify agrega herramienta para entender las letras de 'LUX': Contienen 13 idiomas distintos

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: &#039;Consumíamos para no tener hombre&#039;

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: 'Consumíamos para no tener hombre'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad