Virus respiratorios mantienen alta circulación en Chile: positividad supera el 50%
A pesar del aumento de las temperaturas, la circulación viral sigue alta en el país.
A pesar de las altas temperaturas y la llegada de la primavera, los virus respiratorios siguen circulando con fuerza en Chile.
Según el último informe del Instituto de Salud Pública (ISP), más del 50% de las muestras analizadas resultaron positivas, con la influenza A como el virus predominante.
De acuerdo con los datos del ISP, de 3.829 muestras tomadas en los centros centinela, el 52% arrojó resultado positivo.
La influenza A concentró el 35,2% de los casos, seguida por el rinovirus (26,1%) y el parainfluenza (12,3%). El mayor número de contagios se concentra en niños y adolescentes de entre 5 y 14 años.
Al respecto, el jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, Jorge Vilches, explicó a La Tercera, que aunque cerca de 8 millones de personas ya se vacunaron contra la influenza, “es fundamental que quienes aún no lo han hecho se protejan”.
Revisa también
Los especialistas atribuyen este fenómeno a los cambios en el comportamiento de los virus después de la pandemia y a la disminución progresiva de la inmunidad otorgada por la vacuna.
En tanto, desde el Minsal reiteraron el llamado a mantener medidas preventivas básicas como el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla en caso de síntomas respiratorios y evitar aglomeraciones.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.