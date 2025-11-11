Virus respiratorios mantienen alta circulación en Chile: positividad supera el 50%

A pesar de las altas temperaturas y la llegada de la primavera, los virus respiratorios siguen circulando con fuerza en Chile.

Según el último informe del Instituto de Salud Pública (ISP), más del 50% de las muestras analizadas resultaron positivas, con la influenza A como el virus predominante.

De acuerdo con los datos del ISP, de 3.829 muestras tomadas en los centros centinela, el 52% arrojó resultado positivo.

La influenza A concentró el 35,2% de los casos, seguida por el rinovirus (26,1%) y el parainfluenza (12,3%). El mayor número de contagios se concentra en niños y adolescentes de entre 5 y 14 años.

Al respecto, el jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, Jorge Vilches, explicó a La Tercera, que aunque cerca de 8 millones de personas ya se vacunaron contra la influenza, “es fundamental que quienes aún no lo han hecho se protejan”.

Los especialistas atribuyen este fenómeno a los cambios en el comportamiento de los virus después de la pandemia y a la disminución progresiva de la inmunidad otorgada por la vacuna.

En tanto, desde el Minsal reiteraron el llamado a mantener medidas preventivas básicas como el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla en caso de síntomas respiratorios y evitar aglomeraciones.